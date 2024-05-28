Умєров пояснив, коли Україна може отримати винищувачі F-16

Міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував постачання Україні винищувачів F-16. Він також вказав на запізнення західної допомоги та ситуацію на фронті.

За словами Умєрова, Україна сподівається вже скоро отримати винищувачі F-16. Інтерв’ю опублікувало інформаційне агентство Reuters.

Міністр зазначив, що зараз Повітряні сили "зосереджені на навчанні нашого персоналу і пілотів".

"Ми зосереджені на інфраструктурі, ми зосереджені на залученні команд експлуатації та технічного обслуговування і працюємо над модернізацією або впровадженням більшої кількості платформ", – вказав він.

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Умєров додав, що росіяни зараз перекидають на фронт більше живої сили та техніки за 27 місяців повномасштабного вторгнення. Вони готуються до нового ривка, однак ЗСУ стабілізували фронт на Харківщині.

Міністр зауважив, що Україні потрібно більше зброї та більше дальнобійних ракет. Київ вдячний за допомогу, яку надають партнери, але лише половина обіцяних поставок прибула вчасно.

За його словами, Україна налаштована на вихід на кордони 1991 року, в тому числі на звільнення Криму. Проте головне військове завдання на зараз – це утримання оборонних ліній, виснаження терористів та посилення військового потенціалу України.

Нагадаємо, днями на Донеччині підрозділ Shadow авіабомбою GLSDB ефектно знищив будівлю, де ховалося два десятки окупантів.

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