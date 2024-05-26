Удар по 'Епіцентру' у Харкові: прокуратура опублікувала нові кадри ударів із середини гіпермаркету

У суботу, 25 травня, армія РФ вдарила по будівельному гіпермаркету у Харкові. Внаслідок влучання загинули 14 осіб, ще 44 людини отримали поранення.

Правоохоронці ідентифікували 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що знайдено чотири фрагменти тіл людей. Станом на 20:17 26 травня, безвісти зниклими вважаються семеро людей.

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Правоохоронці проаналізували відео з камер спостереження. Вони встановили, що в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 осіб.

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