Вчені виявили, що кити володіють власним алфавітом

Вже майже 60 років, з моменту виявлення "співів" китів, вчені намагаються розгадати таємницю їхньої мови. На відміну від моторошних мелодій горбатих китів, які стали сенсацією в 1960-х роках, кашалоти видають клацання,що нагадують щось середнє між азбукою Морзе та скрипом дверей. Про це пише The New York Times.

Журналіст-науковець Карл Зіммер досліджує цю тему, розкриваючи, чому можливо, що кити володіють складною мовою.

За його словами, раніше люди не знали, що кити взагалі видають якісь звуки. "Насправді ми натрапили на них випадково", - розповідає Зіммер. "Американські військові розробляли складні мікрофони для розміщення під водою, щоб стежити за російськими підводними човнами. ... Але на Бермудах один інженер почав чути дивні звуки і замислився, чи не китів він слухає".

Зіммер стверджує, що кити дійсно використовують повноцінну мову. "Про що вони говорять, ми не знаємо.Можливо, вони діляться історіями про свої подорожі на сотні й тисячі миль. Можливо, обговорюють гігантського кальмара, якого спіймали минулої ночі. Або пліткують один про одного", - розмірковує дослідник.

Він нагадує, що кашалоти - соціальні тварини, які мають стосунки, що тривають десятиліттями, і живуть групами до тисяч особин.

"Можливо, вони спілкуються один з одним, але не мовою, як ми її розуміємо. Можливо, ці звуки не складаються в речення, не мають дієслів чи іменників, не мають структури, властивої нашій мові. Але, можливо, вони все ж таки передають інформацію. Наприклад, хто вони і до якої групи належать, але не у формі мови, як ми її уявляємо", - каже Зіммер.

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Він підкреслює, що передача звуків через воду - це зовсім інша справа, ніж через повітря, як це роблять люди."Кашалот може спілкуватися з китом поруч за кілька ярдів, але й з китами за милі, сотні миль", - зазначає науковець.

Зіммер припускає, що завдяки технологіям штучного інтелекту люди зможуть транскрибувати "мову" китів у текст і, можливо, відкриють "більше фонетичних літер у цьому алфавіті".

Дослідження мови кашалотів - це лише один із кроків до кращого розуміння цих дивовижних істот. Їхні "співи" можуть розкрити таємниці їхнього життя, поведінки та соціальної структури, даючи нам нове уявлення про складний і захоплюючий підводний світ.

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