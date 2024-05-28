Вбережіть цінні речі від злодіїв: названо топ-7 схованок, про які вони не здогадаються

Для забезпечення безпеки ваших фінансів та коштовностей під час вашої відсутності важливо обрати місця для їх зберігання, які не вдасться виявити зловмисникам. Кожен дім має такі непримітні куточки.

Команда UAportal спільно з ТСН розповідає, як організувати непомітні сховища для ваших цінностей, щоб їх ніхто не зміг вкрасти.

Сім ідеальних місць для приховування цінностей від непроханих гостей:

Ящик у підвіконні. Встановіть спеціальний контейнер під вікном, де немає опалення. Якщо він буде в тон інтер’єру, його буде важко помітити.

Свічка із "секретом". Оберіть свічку достатнього розміру, щоб у її середині можна було заховати невеликі цінності. Пам’ятайте, що цю свічку не можна запалювати.

Читайте також: Як вберегти цінні речі від крадіїв на пляжі

Таємний ящик у книжковій полиці. Можна замовити або самостійно виготовити таємний відсік під час створення книжкової шафи.

Кімнатна рослина. Створіть схованку в горщику з кімнатною рослиною, щоб вона виглядала природно і не привертала увагу.

Картина із хованкою. Приховайте гроші або дрібні коштовності за картинами або фоторамками, прикріпивши до них невеликий пакетик.

Банки із крупами. Пакунки з крупами, сіллю або цукром – ідеальне місце для схованки грошей та ювелірних виробів. Для більшої непомітності спробуйте розмістити ваші цінності у пластикових ємностях з-під соусів, таких як кетчуп чи майонез та залишити їх у холодильнику. Однак, переконайтеся, що ці речі не постраждають від холоду.

Шпаківня із хованкою. Якщо ви живете в приватному будинку, ви можете використовувати шпаківню з таємним відсіком, попередньо захистивши свої речі від вологи.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як захистити гроші вдома від крадіжок.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!