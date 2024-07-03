Соцвиплати малозабезпеченим сім'ям у 2024 році: що змінилося та як отримати допомогу

В Україні родину, що зіткнулася з фінансовими труднощами та отримує сукупний дохід нижче встановленого державою прожиткового мінімуму, визнають малозабезпеченою і такою, що потребує допомоги. Ці сім’ї мають право подати заяву до місцевого відділення соціального захисту або до ЦНАПу для отримання відповідної державної підтримки.

У 2024 році категорії громадян, які мають право на отримання державної підтримки, були розширені урядом. Про це пише NV.

Кому надається допомога:

сім’ям, які повертаються до України після довготривалого періоду (більше 90 днів) за межами країни, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ;

сім’ям, які були вимушено переміщені всередині країни та через це не мали можливості працювати або сплачувати ЄСВ.

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Процес отримання допомоги:

Оформлення допомоги є безоплатним. Для цього потрібно:

зібрати всі потрібні документи;

заповнити заяву на отримання допомоги та декларацію про доходи та майновий стан;

відправити заяву разом з документами поштою або особисто подати їх до відповідного органу соціального захисту, територіальної громади чи ЦНАП.

Необхідні документи:

заява на призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям;

декларація про доходи та майновий стан родини;

довідка про доходи, інформації про які немає у ДПС, Пенсійному фонді України або фондах соціального страхування;

посвідчення УБД (якщо є).

Терміни надання допомоги:

Допомога надається протягом 10 календарних днів за умови, що всі необхідні документи та інформація надані в повному обсязі. Після перевірки документів та заяви вас повідомлять про рішення щодо надання допомоги.

Як розраховується розмір допомоги

Визначення суми виплат відбувається на основі встановленого рівня прожиткового мінімуму:

для осіб, що мають можливість працювати – 1665,4 грн ;

; для дітей віком до 6 років – 3588,2 грн ;

; для дітей до 18 років – 4474,4 грн ;

; для молоді від 18 до 23 років, за умови якщо вони продовжують навчання – 4239,2 грн ;

; для осіб, які втратили працездатність – 2361 грн.

Кожен заявник має можливість вибрати оптимальний спосіб отримання допомоги, чи то переказ коштів на особистий банківський рахунок, чи виплата через відділення Укрпошти.

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