Швеція передасть Україні новітній літак спостереження Saab ASC 890: як він допоможе ППО

Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 1,3 мільярда доларів.

На сайті уряду Швеції йдеться, що Україна отримає новітній літак дальнього радіолокаційного виявлення й управління Saab ASC 890. Також Швеція передасть усі наявні в неї БТР PBV 302 та снаряди для артилерії.

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Пакет допомоги включає:

Літаки повітряного спостереження та управління (ASC 890): ці літаки значно посилять можливості України проти повітряних та морських цілей, надаючи їй змогу виявляти та вражати цілі на більшій відстані.

Ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності (RB 99-AMRAAM): ці ракети, які можуть використовуватися як на літаках, так і в наземних системах ППО, допоможуть Україні краще захищатися від повітряних загроз.

155-мм артилерійські снаряди: ці боєприпаси допоможуть українським військам протистояти російським підрозділам на полі бою.

Бронетранспортери (PBV 302): Швеція передасть Україні весь свій запас цих бронетранспортерів, щоб допомогти їй сформувати нові бригади.

Пакет також включає фінансову підтримку, супутниковий зв'язок, технічне обслуговування, автоцистерни та дослідження.

Характеристики літака спостереження Saab ASC 890

Ці літаки оснащені радарами дальнього виявлення, які можуть відстежувати як повітряні, так і морські цілі. Вони також можуть використовуватися для координації авіаударів та інших військових операцій. Передача цих літаків значно посилить можливості України проти повітряних загроз.

Цей передовий літак далекого радіолокаційного виявлення має радар Erieye, що забезпечує круговий огляд і може виявляти повітряні та наземні цілі на великих відстанях.

Крейсерська швидкість — 620 км/год;

Дальність польоту — 2700 км;

Діапазон виявлення — 450 км.

ASC 890 буде виявляти авіацію, ракети, повітряні цілі.

Нагадаємо, одна із європейських держав замовила у німецького оборонного концерну Rheinmetall сотні тисяч боєприпасів для системи протиповітряної оборони.

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