Низка пенсіонерів отримає надбавку у травні та червні: кому збільшать виплати

Українським пенсіонерам прийде надбавка до пенсій протягом двох місяців – травня та червня. Додаткові виплати передбачені у межах програми допомоги від ООН.

Однак такі доплати зможуть отримати не всі. Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Надбавку до пенсії протягом двох місяців отримуватимуть пенсіонери, які мешкають на території активних чи можливих бойових дій у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

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Надбавка надається, у тому числі внутрішньо переміщеним особам, які мешкають у зазначених регіонах. Обов’язковою умовою для отримання надбавки до пенсії є виплати менше ніж 3250 гривень.

Розмір надбавки якраз складатиме різницю між цією сумою та розміром пенсії. Розмір пенсії враховується разом з усіма надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями та цільовою допомогою.

Нагадаємо, раніше UAportal, розповідав, що дехто з пенсіонерів може отримати щомісячну надбавку в розмірі 944 грн.

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