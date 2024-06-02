Прогноз магнітних бур на наступний тиждень: коли небезпечні періоди

Новий тиждень, 3-9 червня, обіцяє доволі спокійний геомагнітний період. Магнітних бур, попередньо, буде небагато.

За даними сервісу Meteoagent, активність метеоштормів очікується з 8 по 12 червня. Зокрема, 9 червня активність магнітних бур становитиме К-індексу 4, такий самий шторм виникне 11 червня.

Магнітні бурі: календар

Коли магнітні бурі у червні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Коли магнітні бурі у червні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Як людина відчуває магнітні бурі та як їх пережити

Магнітні бурі - це коливання магнітного поля Землі, спричинені сонячною активністю. Ці коливання можуть впливати на самопочуття людей, викликаючи різні симптоми.

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Як людина відчуває магнітні бурі:

Головний біль: це один з найпоширеніших симптомів. Біль може бути тупим, пульсуючим або стискаючим, і зазвичай локалізується в лобовій або скроневій частині голови.

Зміна настрою: люди можуть відчувати дратівливість, тривогу, апатію або депресію.

Втома та сонливість: магнітні бурі можуть порушувати сон, що призводить до втоми та сонливості протягом дня.

Запаморочення та нудота: деякі люди відчувають запаморочення, нудоту, а іноді й блювоту під час магнітних бур.

Біль у м'язах і суглобах: можуть виникати болі в м'язах, суглобах або кінцівках.

Магнітні бурі можуть погіршувати самопочуття людей з хронічними захворюваннями, такими як гіпертонія, серцеві захворювання або артрит.

Як пережити магнітні бурі:

Спіть і прокидайтеся в один і той самий час, навіть у вихідні дні. Їжте їжу, багату на вітаміни та мінерали, уникайте жирної, гострої та солодкої їжі. Вода допомагає вивести з організму токсини та покращити самопочуття. Регулярні фізичні вправи допомагають зняти стрес і покращити кровообіг. Намагайтеся уникати стресових ситуацій або навчіться їм протистояти. Контрастний душ може покращити кровообіг і зняти головний біль.

Якщо симптоми магнітних бур дуже сильні, можна приймати препарати, такі як знеболюючі, заспокійливі або седативні.Важливо пам'ятати, що не всі люди відчувають магнітні бурі однаково. Деякі люди не відчувають жодних симптомів, а інші можуть відчувати сильний дискомфорт.

Якщо ви відчуваєте симптоми магнітної бурі, важливо прислухатися до свого організму та вжити заходів для покращення самопочуття.

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