Уряд готує пропозиції на підвищення податків: що відомо

Уряд України готує пропозиції щодо підвищення деяких податків. Зокрема, йдеться про збільшення військового збору й податків на додану вартість.

Проте наразі невідомо, якими будуть нові ставки. Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

"Коли ми обираємо між життям і грошима, то, безперечно, ми обираємо життя. Тому ми вимушені будемо, напевне, це рішення ухвалювати", – сказав він.

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Водночас він вважає, що наслідки від підвищення податків будуть прораховані урядом.

"Але наслідки для економіки, якщо армія буде непрофінансована, можуть виявиться набагато гіршими, фатальними. Іноді здається, що суспільство перебуває в парадигмі, чи підвищувати податки, чи не підвищувати. А такої парадигми у нас насправді немає. Бо якщо не буде чим фінансувати армію, не буде снарядів, не буде зброї – росіяни будуть під нашою столицею, наприклад. Або ми – щоб цього не допустити – все ж таки підвищимо податки, і так всі разом власним коштом профінансуємо ці снаряди", – наголосив Гетманцев.

Раніше українців попередили, що пенсій на всіх не вистачить.

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