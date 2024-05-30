Знадобилося 12 днів, щоб викрити шахрая: житель Індонезії після весілля дізнався, що одружився з чоловіком (фото)

26-річний чоловік з Індонезії одружився з жінкою, з якою він познайомився в Інстаграмі, але через два тижні після весілля він шоковано дізнався, що його "дружина" насправді була чоловіком, який обманом змусив його одружитися.

Чоловік, який побажав залишитися анонімним, познайомився з Адіндою Канзою в Інстаграмі минулого року. Вони почали спілкуватися онлайн, і незабаром Канза погодилася зустрітися особисто. На всіх зустрічах Канза носила нікаб, традиційне мусульманське покриття для обличчя, яке закриває все, крім очей, пише medianekita.

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Канза розповіла AK, що вона вірна мусульманка і не має жодної сім'ї. Пара одружилася на скромній церемонії в квітні цього року.

Після весілля Канза продовжувала носити нікаб вдома, хоча мусульманські традиції дозволяють жінці знімати його в присутності чоловіка.

Шахрай видавав себе за жінку. Джерело: South China Morning Post Шахрай видавав себе за жінку. Джерело: South China Morning Post

AK також підозрював, що Канза уникає будь-яких актів інтимної близькості, кажучи, що у неї завжди менструація або що вона погано себе почуває.

Зростаючи підозрілим, AK вирішив розслідувати минуле Канзи. Він знайшов її сімейний будинок і був шокований, коли зустрів там батьків Канзи. Вони сказали AK, що Канза насправді був їхнім сином, Енді Сукарно Хендра.

Батьки Енді не знали, що їхній син одружився, і були приголомшені, коли дізналися про його оману.

Енді зізнався поліції, що він видавав себе за жінку з 2020 року. Він сказав, що одружився з AK, щоб вкрасти активи його сім'ї.

Шахрай видавав себе за жінку. Джерело: South China Morning Post Шахрай видавав себе за жінку. Джерело: South China Morning Post

Шахрай видавав себе за жінку. Джерело: South China Morning Post Шахрай видавав себе за жінку. Джерело: South China Morning Post

Енді був заарештований і йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі за шахрайство.

Нагадаємо, лікарі під час операції знайшли всередині пацієнта живу 30-сантиметрову істоту.

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