Пенсія 2024: хто отримає максимальні соцвиплати

Від початку поточного року спостерігається зростання пенсійних виплат для окремих груп пенсіонерів в Україні. Окрім цього, значна кількість пенсіонерів тепер має можливість отримувати пенсію у максимальному розмірі.

Як змінилася максимальна пенсія

Від початку 2024 року в Україні відбулися зміни у розмірі мінімальної пенсії. З 1 січня вона була прив’язана до прожиткового мінімуму, який зазнав підвищення з 2 093 гривень до 2 361 гривні, що в сумі дає приріст на 268 гривень у порівнянні з попереднім роком.

Паралельно з цим, відбулося збільшення максимально можливої пенсії, яка тепер складає десятикратний розмір прожиткового мінімуму, зростаючи з 20 930 гривень до 23 610 гривень. У поточному році право на отримання максимальної пенсії мають особи певних категорій, включаючи державних службовців, працівників місцевого самоврядування, народних депутатів, а також науковців.

Що стосується вимог до страхового стажу для виходу на пенсію, то зараз для отримання пенсії у віці 60 років необхідно мати не менше 31 року стажу. Проте, ця вимога буде зростати щорічно:

У 2025 році вимагатиметься 32 роки стажу;

стажу; У 2026 році – 33 роки ;

; У 2027 році – 34 роки ;

; У 2028 році – 35 років.

Для тих, хто планує вийти на пенсію у віці 63 років, наразі потрібно мати мінімум 21 рік стажу. І цей показник також буде збільшуватися:

У 2025 році потрібно буде мати від 22 до 32 років стажу;

стажу; У 2026 році – від 23 до 33 років ;

; У 2027 році – від 24 до 34 років ;

; У 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що деяким пенсіонерам доплатять по 1000 грн в середині червня.

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