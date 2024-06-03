Окупований Крим стає смертельною пасткою для кремлівських військ – The Economist

Здобуття Україною американських балістичних ракет ATACMS з дальністю дії 300 кілометрів суттєво змінює хід бойових дій на півдні країни. Тепер українські військові отримали можливість завдавати ударів по тилових позиціях та логістичних центрах окупантів в окупованому Криму, роблячи півострів небезпечним місцем для перебування російських військ.

Про це йдеться у статті видання The Economist. Автори статті зазначають, що, хоча через обмеження США щодо ударів американською зброєю по території РФ Україні доводиться діяти "зі зв'язаними руками", ефективна кампанія з деокупації Криму яскраво демонструє, чого вона могла б досягти, маючи повну свободу дій.

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Як зазначає старший радник НАТО з логістики Бен Годжес, українські військові "систематично роблять Крим непридатним для перебування там російських військ". Захисники України вже продемонстрували здатність крилатих ракет Storm Shadow і Scalp, що постачаються з Великої Британії і Франції, а також власних безпілотників вражати російські військові кораблі.

Зараз Україна використовує смертоносну комбінацію протитанкових ракетних комплексів та дедалі досконаліших безпілотників, щоб систематично послаблювати російську протиповітряну оборону в Криму, завдавати ударів по авіабазах, з яких вилітають російські перехоплювачі, та знищувати критично важливі логістичні та економічні об'єкти. Британський стратег Лоуренс Фрідман вважає, що зосередженість на виведенні з ладу російської мережі ППО може бути також частиною підготовки до швидкого прибуття перших партій винищувачів F-16 з Європи.

Генерал Годжес підкреслює, що російським військам "немає де сховатися". "Завдяки супутниковій та повітряній розвідці, яку надають союзники по НАТО, власному глибокому знанню території та агентів, ніщо не може рухатися в Криму так, щоб українці не знали про це", – зазначає він.

"З появою ATACMS і вдосконаленням власних безпілотних літальних апаратів України кожен квадратний метр півострова перебуває в зоні дії, включаючи чутливі до часу цілі, такі як літаки та конвої обладнання, що рухаються автомобільним або залізничним транспортом", – додав генерал.

Годжес переконаний, що "українці знесуть Керченський міст, коли будуть готові", а от потенційно складнішим завданням буде руйнування нової залізничної лінії, що проходить вздовж Азовського моря від Ростова через південноукраїнські міста Маріуполь і Бердянськ до Криму.

Бен Баррі з Міжнародного інституту стратегічних досліджень вважає, що першою перевіркою стратегічного успіху української кампанії в Криму може стати нинішнє літо, коли російські відпочивальники зазвичай прямують через Керченський міст на курорти півострова. Якщо вони вирішать не їхати, це буде поганим знаком для Путіна, адже Крим значною мірою залежить від туристичної галузі, і минулого року кількість бронювань скоротилася майже наполовину.

"Крим перетворився з престижного проєкту на джерело виснаження російських ресурсів", – вважає Баррі.

Раніше історик Сергій Климовський висловив думку, що Москва запропонує обміняти Бєлгородську область на Крим.

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