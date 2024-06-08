Обставини, за яких батькам дітей з інвалідністю можуть не надати відстрочку від мобілізації: пояснення адвокатки

В контексті діючого воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, існує можливість отримання відстрочки для батьків, чиї діти визнані інвалідами. Щоб скористатися цим правом, необхідно пред’явити відповідні документи в ТЦК та СП, включаючи медичний висновок, який підтверджує стан здоров’я дитини.

Ірина Мацієвська, експертка у сфері військового права, у своєму коментарі "РБК-Україна", роз’яснила питання щодо надання відстрочки від мобілізації батьку, якщо його дитина отримала статус інваліда за межами країни.

В Україні, документи про інвалідність дитини, видані за кордоном, не є підставою для надання батькові відстрочки від мобілізації. Згідно з українським законодавством, необхідно мати офіційні медичні документи, видані в Україні, для підтвердження інвалідності.

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За новими правилами, встановленими постановою КМУ №560 від 16 травня 2024 року, для отримання відстрочки від мобілізації через інвалідність дитини до 18 років, батько повинен надати документи, що підтверджують інвалідність, видані українськими лікувальними установами. Це може бути медичний висновок про стан дитини або індивідуальна програма реабілітації, затверджена МОЗ.

У випадку, коли інвалідність дитини була встановлена за кордоном, батьки можуть звернутися до українських медичних установ для перевірки та підтвердження цього статусу в Україні. Однак, якщо дитина продовжує перебувати та лікуватися за кордоном, батьку може бути складно отримати відстрочку, оскільки процес перевірки таких випадків є складним і багатоаспектним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що від багатодітних батьків у ТЦК можуть вимагати "неочікуваний" документ.

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