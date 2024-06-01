Нюдси та дікпіки поза законом: яке покарання можна отримати в Україні

Український парламент 22 травня ухвалив новий закон №8329, який передбачає штрафи до 2700 гривень за надсилання образливих повідомлень сексуального характеру у месенджери. Це рішення є частиною змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, зумовлених ратифікацією Стамбульської конвенції.

Згідно з нововведенням, КУпАП доповнено трьома новими статтями: 173-6 (вчинення насильства за ознакою статі), 173-7 (сексуальне домагання) і 173-8 (невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце тимчасового перебування у разі винесення такого припису), йдеться у картці закону.

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Стаття 173-6 передбачає відповідальність за вчинення насильства за ознакою статі, яке включає фізичні, психологічні чи економічні дії, спрямовані проти конкретної особи через її стать. За такі діяння передбачено штраф від 1700 до 3400 гривень, громадські роботи на строк від 20 до 40 годин або виправні роботи з відрахуванням 20% заробітку на строк до одного місяця.

Стаття 173-7 встановлює покарання за сексуальне домагання, яке може бути виражене вербально або невербально, у тому числі через електронні комунікації (нюдси та дікпіки). За такі дії передбачено штраф від 1360 до 2720 гривень, громадські роботи на строк від 20 до 40 годин або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Крім того, у Законі "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" тепер уточнюється визначення сексуального домагання. Воно включає дії, що ображають чи принижують гідність особи, і можуть супроводжуватися створенням залякувального або ворожого середовища.

Закон також надає визначення насильству за ознакою статі, що охоплює дії, спрямовані проти особи через її стать або стереотипні уявлення про соціальні ролі. Таке насильство може завдавати фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди.

Ці нововведення покликані посилити захист прав громадян і забезпечити більш ефективне реагування на випадки насильства та домагань за ознакою статі в Україні.

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