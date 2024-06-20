Деяким пенсіонерам, попри індексацію, не збільшать розмір виплат: кого стосується

З 1 березня 2024 року в Україні відбулася індексація пенсій, яка не охопила всіх пенсіонерів. Існує певна категорія громадян, чиї виплати залишилися без змін.

Насамперед, це "заморожування" виплат відноситься громадян, які вийшли на пенсію в останні три роки, оскільки їхні пенсії були розраховані з урахуванням нещодавніх економічних змін. Про це пише 24 канал.

Це також стосується тих, хто отримує мінімальну пенсію. Причина полягає в тому, що держава поступово підвищує доплати до пенсійного мінімуму. Крім того, не підвищаться виплати у людей з високими пенсіями. Водночас пенсіонери, які досягли 70-річного віку, можуть отримати додаткову надбавку.

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Яку надбавку може отримати дехто з пенсіонерів

Пенсіонери з погіршеним станом здоров'я можуть отримати спеціальну надбавку, якщо вони живуть самі та потребують догляду з боку сторонніх осіб. Ця надбавка доступна для осіб старше 80 років, які отримують пенсійні виплати за віком.

Для отримання такої надбавки необхідно звернутися до Пенсійного фонду України з відповідною заявою. Також потрібно надати документи, що підтверджують погіршення стану здоров'я.

Ця надбавка становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі це складає 944 гривні.

Нагадаємо, раніше у ПФУ попередили, кому з українців можуть припинити виплачувати пенсії.

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