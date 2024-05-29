Почалася небезпечна магнітна буря: як захистися від шторму

У середу, 29 травня, почалася магнітна буря силою у чотири бали. Такий геошторм може бути небезпечним для метеозалежних та для людей, що мають хронічні захворювання.

Як повідомляє сервіс Meteoagent, 30 та 31 травня сила магнітних бур спаде до "зеленого рівня", геошторми не перевищать 3 балів. Згідно з графіком, У період з 1 до 8 червня сильних магнітних бур не прогнозується.

Магнітні бурі: календар

Коли в травні магнітні бурі 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Коли в травні магнітні бурі 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Зауважимо, що метеоудари мають негативний вплив на здоров'я людей. Крім головного болю, люди скаржаться на запаморочення та слабкість, підвищений тиск, біль у м'язах та суглобах, сонливість чи безсоння.

Щоб краще почуватися в небезпечні дні, дотримуйтеся простих правил:

Пийте більше води та трав'яних чаїв. Відмовтеся від кави, алкоголю, кальяну та цигарок.

Їжте здорову їжу, фрукти, овочі та зелень. Уникайте гострої, жирної та смаженої їжі.

Надавайте перевагу прогулянкам на свіжому повітрі, в міру збільште фізичну активність.

Не нервуйте та уникайте скандалів, конфліктів. Потурбуйтеся про своє психічне здоров'я, не перенапружуйтеся.

Дотримуйтеся режимів сну/підйомів.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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