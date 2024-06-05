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Війна в Україні

Мобілізація 2024: кого можуть оголосити у розшук

Ціхоцька Марія

Мобілізація 2024: кого можуть оголосити у розшук
Міністерство оборони України вже зняло з безпідставного розшуку 710 тисяч громадян.

Перші тижні роботи застосунку Резерв+ супроводжувалися численними скаргами користувачів. Багато людей після реєстрації бачили на екрані повідомлення про те, що вони перебувають у розшуку.

Міністерство оборони України вже зняло з безпідставного розшуку 710 тисяч громадян. Для цього їм не потрібно звертатися до ТЦК повторно. Достатньо лише авторизуватися в Резерв+. Про це пише НВ.

Але що робити, якщо ваш статус не змінився?

Ось кілька причин, чому ви можете мати статус "у розшуку" у реєстрі Оберіг:

  • Ви не стали на військовий облік після досягнення 18 років.
  • Ви здобули медичну чи фармацевтичну освіту, але не стали на військовий облік (це стосується жінок).
  • Вас зняли з військового обліку, але ви не стали назад на облік у зазначений термін.
  • Вас виключили з військового обліку, але після 18 травня ви зобов'язані були знову стати на облік і не зробили цього.
  • Ви перебуваєте на військовому обліку, але не проживаєте за зареєстрованим місцем проживання та не повідомили про це ТЦК.
  • Ви отримали повістку, але не з'явилися до ТЦК у зазначену дату та час без поважних причин.
  • Ви отримали направлення на ВЛК, але не пройшли комісію або після проходження комісії не з'явилися повторно до ТЦК.
  • Ви отримали повістку про призов на військову службу під час мобілізації та не з'явилися до ТЦК у зазначену дату та час без поважних причин.

Важливо зазначити, що не виключені й помилки з боку оператора реєстру Оберіг.

Що робити, якщо ви дійсно перебуваєте у розшуку?

  • Зверніться до ТЦК за місцем проживання.
  • Візьміть з собою документи, що посвідчують особу, та інші документи, що підтверджують вашу правомірну відсутність.
  • ТЦК перевірить вашу інформацію та, якщо помилка буде підтверджена, зніме вас з розшуку.

Резерв+ - це інструмент, який допомагає державі вести облік військовозобов'язаних та резервістів. Якщо у вас виникли проблеми з використанням застосунку, не соромтеся звертатися за допомогою до ТЦК.

Нагадаємо, ми вже писали,чи подовжать терміни оновлення даних для військовозобов'язаних.

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