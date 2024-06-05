Мобілізація 2024: кого можуть оголосити у розшук

Перші тижні роботи застосунку Резерв+ супроводжувалися численними скаргами користувачів. Багато людей після реєстрації бачили на екрані повідомлення про те, що вони перебувають у розшуку.

Міністерство оборони України вже зняло з безпідставного розшуку 710 тисяч громадян. Для цього їм не потрібно звертатися до ТЦК повторно. Достатньо лише авторизуватися в Резерв+. Про це пише НВ.

Але що робити, якщо ваш статус не змінився?

Ось кілька причин, чому ви можете мати статус "у розшуку" у реєстрі Оберіг:

Ви не стали на військовий облік після досягнення 18 років.

Ви здобули медичну чи фармацевтичну освіту, але не стали на військовий облік (це стосується жінок).

Вас зняли з військового обліку, але ви не стали назад на облік у зазначений термін.

Вас виключили з військового обліку, але після 18 травня ви зобов'язані були знову стати на облік і не зробили цього.

Ви перебуваєте на військовому обліку, але не проживаєте за зареєстрованим місцем проживання та не повідомили про це ТЦК.

Ви отримали повістку, але не з'явилися до ТЦК у зазначену дату та час без поважних причин.

Ви отримали направлення на ВЛК, але не пройшли комісію або після проходження комісії не з'явилися повторно до ТЦК.

Ви отримали повістку про призов на військову службу під час мобілізації та не з'явилися до ТЦК у зазначену дату та час без поважних причин.

Важливо зазначити, що не виключені й помилки з боку оператора реєстру Оберіг.

Що робити, якщо ви дійсно перебуваєте у розшуку?

Зверніться до ТЦК за місцем проживання.

Візьміть з собою документи, що посвідчують особу, та інші документи, що підтверджують вашу правомірну відсутність.

ТЦК перевірить вашу інформацію та, якщо помилка буде підтверджена, зніме вас з розшуку.

Резерв+ - це інструмент, який допомагає державі вести облік військовозобов'язаних та резервістів. Якщо у вас виникли проблеми з використанням застосунку, не соромтеся звертатися за допомогою до ТЦК.

Нагадаємо, ми вже писали,чи подовжать терміни оновлення даних для військовозобов'язаних.

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