Мало хто знає: як правильно заряджати повербанк та використовувати його ефективно

У зв’язку з частими відключеннями електроенергії, повербанк став незамінним пристроєм для кожного українця.

Щоб ваш Power Bank служив довго, важливо знати та дотримуватися правил його експлуатації. Команда UAportal зібрала корисні поради.

Як заряджати повербанк — джерела живлення для пристроїв:

Через розетку: Виробники рекомендують заряджати повербанки саме таким чином, оскільки це швидше та безпечніше, ніж через USB-порт ноутбука чи комп’ютера. Через стаціонарний ПК або ноутбук: Це також можливий варіант, хоча і менш ефективний. Через смартфон: Деякі телефони можуть не тільки приймати, але й віддавати енергію. Через автоприкурювач: Для власників автомобілів це зручно, але потрібен адаптер з USB-портом. За допомогою сонячного світла: Якщо ваш повербанк оснащений сонячними панелями, ви можете використовувати сонячну енергію для його зарядки.

В інструкціях виробника зазвичай описується технологія заряджання. Ось загальні рекомендації від експертів щодо правильного заряджання повербанка:

Зарядіть новий повербанк до 100%. Перші 2-3 цикли розряджайте його до нуля, щоб "розім’яти" батарею. Надалі не допускайте повного розрядження повербанка, оскільки це зменшує термін служби батареї. Ставте повербанк на підзарядку, коли в ньому залишається 10-25%. Намагайтеся заряджати пристрій до 100% — якщо заряджати менше, це швидше скоротить ємність батареї. Оптимальний спосіб заряджання — підключити повербанк до адаптера, ампераж якого відповідає вхідному порту (IN) зовнішнього акумулятора.

Час заряджання повербанків ємністю 10000, 20000, 30000, 50000 мАг:

Без швидкої зарядки (QC) теоретично потрібно: для 10000 мАг — 10 годин, для 20000 мАг — 20 годин, для 30000 мАг — 30 годин.

Моделі зі швидкою зарядкою (QC) заряджаються значно швидше — повербанк на 20000 мАг може зарядитися за 3-4 години.

Раніше ми розповідали, який повербанк обрати, щоб залишатися з інтернетом під час знеструмлень.

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