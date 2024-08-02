Лісовий пояснив, чи варто вчителям чекати підвищення зарплат

Українським учителям найближчим часом не варто очікувати на підвищення заробітної плати. Це пов'язано з тим, що понад 70% державного бюджету витрачається на оборону.

Про це заявив міністр освіти й науки Оксен Лісовий на брифінгу під час робочої поїздки на Миколаївщину, передає Укрінформ. Він визнав, що фінансове заохочення сприятиме професійному розвитку вчителів, однак зазначив, що для цього в бюджеті бракує грошей.

"Це дуже болісна проблема… Ми всі розуміємо, що нам дуже важко залучати молодь до викладання в закладах загальносередньої, позашкільної, профтехосвіти тощо. Ми розробили певну концепцію підвищення заробітної плати, в кінцевих положеннях закону про освіту передбачено підвищення окладів до трьох мінімальних заробітних плат. Ми розуміємо, що означає гідний рівень зарплати, у тому числі й щоб спонукати вчителя до саморозвитку та професійного зростання. Але на сьогодні маємо критичну ситуацію в бюджеті, вона надто складна", – зазначив міністр.

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Лісовий додав, що після перемоги України гроші можна буде спрямувати на освіту.

"Нам треба протриматися. Бо позиція президента України, і ми її всі розділяємо, що освіта є пріоритетом №1 після оборони. Захистимо країну, відіб'ємо ворога – і переводимо освіту в пріоритет №1", – резюмував міністр.

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