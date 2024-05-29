Як замаскувати шрами за допомогою макіяжу: поради від візажистів

Шрами – це не просто сліди на шкірі, а й свідки нашого життя, розповіді про події, які трапилися з нами. Вони можуть бути нагадуванням про травми, випробування або навіть перемоги.

Хоча шрами на обличчі можуть здаватися недоліком, який хочеться приховати, важливо пам'ятати, що вони є частиною нас самих. Їх не потрібно соромитися, адже вони роблять нас унікальними. Про це пише Обозреватель.

Як замаскувати шрами за допомогою макіяжу:

Підготуйте шкіру: Нанесіть зволожуючий крем, щоб ваша шкіра була гладкою та зволоженою. Це допоможе макіяжу краще лягти та триматися довше. Використовуйте праймер: Праймер створить основу для макіяжу та допоможе вирівняти текстуру шкіри. Це зробить шрам менш помітним. Тональний крем: Нанесіть тонкий шар тонального крему, який відповідає вашому тону шкіри. Не намагайтеся замаскувати шрам товстим шаром, адже це лише підкреслить його. Консилер: Використовуйте консилер, щоб приховати колір шраму. Оберіть продукт, який на один-два тони світліший, ніж ваш тон шкіри. Нанесіть його невеликим пензликом або пальцем і добре розтушуйте. Пудра: Зафіксуйте макіяж пудрою, щоб він тримався протягом дня. Підкресліть свої очі та губи: Відверніть увагу від шраму, підкресливши інші риси обличчя. Нанесіть тіні, туш та помаду, які вам подобаються.

Нагадаємо, ми вже писали, як підготувати обличчя до макіяжу.

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