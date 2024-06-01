Як оформити ідеальний вигин брови: секрети візажистів

Брови - це не просто волоски над очима, це справжня рамка для вашого обличчя. Правильно оформлені брови підкреслять вашу красу, зроблять погляд більш виразним, а образ - закінченим. Але як знайти свою ідеальну форму брів? Про це пише Обозреватель.

Секрети професійних бровістів:

Природність - ключ до успіху: не варто прагнути кардинально змінити форму брів. Зазвичай, природна форма є для нас оптимальною.

не варто прагнути кардинально змінити форму брів. Зазвичай, природна форма є для нас оптимальною. Симетрія - основа краси: брови повинні бути симетричними, а їх форма - гармоніювати з рисами обличчя.

брови повинні бути симетричними, а їх форма - гармоніювати з рисами обличчя. Правильний вигин: брова має форму арки, що піднімається вгору, а потім плавно опускається.

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5 кроків до ідеальних брів:

Визначте найвищу точку: підніміть брови, знайдіть місце прикріплення м'яза-зморщувача - це ваш ідеальний пік брови. Знайдіть початок брови: прикладіть олівець до носа так, щоб він проходив через внутрішній куточок ока. Там, де він перетне брову, буде ваш ідеальний її початок. Визначте хвостик брови: перемістіть олівець так, щоб він проходив через зовнішній куточок ока. На перетині з бровою він дасть ідеальну точку закінчення хвостика. Обережно намалюйте контур: проведіть лінії вздовж верхньої та нижньої лінії природної брови, створюючи арку. Заповніть проміжки між волосками. Намалюйте брови: гострим олівцем промалюйте волоски, яких не вистачає. Зафіксуйте брови гелем.

Нагадаємо, як правильно доглядати за бровами та покращити їхній стан.

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