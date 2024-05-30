Як нафарбувати вії, щоб зробити обличчя більш худим

Туш для вій - це незамінний інструмент у косметичці кожної жінки. Вона допомагає розкрити погляд, зробити його більш виразним та підкреслити красу очей. Незалежно від того, чи ви віддаєте перевагу ніжному натуральному макіяжу, чи прагнете сяяти в натовпі, туш завжди буде must-have елементом вашого образу.

Візажисти постійно шукають нові та цікаві способи нанесення туші, щоб досягти найкращого ефекту. Один з таких методів, який останнім часом набирає популярності, може допомогти вам візуально підтягнути обличчя та зробити очі більшими.

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Секрет полягає в тому, щоб наносити туш під кутом. Замість того, щоб фарбувати всі вії по черзі, зосередьтеся на зовнішньому куточку ока. Рухайте щіточкою вбік, ніби ви малюєте "косий" хвостик. Ця проста техніка допоможе візуально видовжити очі та зробити їх більш виразними, а також підтягнути овал обличчя.

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