Як економити воду: 12 порад, які зменшать ваші платіжки

Зростання цін на товари та послуги змушує українців шукати способи економії. Одним із таких способів є скорочення витрат на те, від чого неможливо відмовитися, наприклад, на комунальні послуги. Про це пише Новини Хмельницького.

Економія води вдома:

Звички:

Щільно закривайте крани. Капаючий кран може призвести до втрати 24 літрів води на добу.

Приймайте душ замість ванни. Душ використовує менше води.

Закривайте кран під час чищення зубів.

Завантажуйте посудомийну та пральну машини максимально.

Вимикайте кран під час ручного миття посуду.

Використовуйте миску для миття овочів та фруктів замість проточного миття.

Поливайте рослини дощовою водою.

Сантехніка:

Перевірте сантехніку на наявність протікань. Протікання води може призвести до втрати тисячі літрів на місяць.

Протікання води може призвести до втрати тисячі літрів на місяць. Встановіть унітаз з двома режимами зливу. Це дозволить економити 15 літрів води на добу для сім'ї з трьох людей.

Це дозволить економити 15 літрів води на добу для сім'ї з трьох людей. Встановіть на крани розсіювачі-аератори. Вони зменшують витрату води без втрати тиску.

Вони зменшують витрату води без втрати тиску. Встановіть посудомийну машину. Це може економити до 10 разів більше води, ніж миття посуду вручну.

Це може економити до 10 разів більше води, ніж миття посуду вручну. Встановіть лічильник на воду. Це дозволить вам платити лише за ту воду, яку ви використовуєте.

Раніше: Як платити менше за комуналку: простий лайфхак, як заощадити

Лічильники на воду:

З лічильником ви платите лише за те, що використовуєте.

Без лічильника оплата нараховується за нормою споживання, яка може бути більшою, ніж ваше реальне споживання.

Відсутність лічильника може призвести до донарахування за втрати води в усьому будинку.

Мешканці приватних будинків без лічильників платять за полив присадибних ділянок протягом сезону, навіть якщо вони не поливають.

Нагадаємо, ми вже писали, як непомітно для свого гаманця відкласти гроші.

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