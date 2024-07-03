Чи змінилась зарплата військових з 1 липня та які чинники її визначають
Українські військові самовіддано захищають нашу землю на передовій, гарантуючи обороноздатність та безпеку країни. Їхня важка праця й ризик заслуговують на гідну винагороду. З 2024 року система грошового забезпечення ЗСУ зазнала змін, тож розбираймося, з яких компонентів вона складається. Про це пише NV.
Щомісячні виплати:
- Посадовий оклад: базова частина зарплати, що залежить від вашої посади.
- Оклад за військовим званням: визначається вашим рангом і кваліфікацією.
- Надбавка за вислугу років: додаткова виплата, що зростає з тривалістю служби.
Додаткові надбавки:
- Підвищення посадового окладу: за успіхи у службі або проходження спеціальних курсів.
- Надбавки за умови служби: за роботу в складних умовах або зоні бойових дій.
- Доплати за виконання завдань з оборони: включають виплати за особливі військові завдання.
- Винагорода за кібербезпеку: для військовослужбовців, які займаються кіберзахистом.
- Премії та одноразові винагороди: за високі досягнення та особливі заслуги перед військовою службою.
Одноразові виплати та допомоги:
- Одноразова допомога при укладанні контракту: до 30 280 грн залежно від звання.
- Грошове забезпечення під час лікування: збереження посадового окладу під час лікування через хворобу або поранення.
Додаткові виплати в умовах воєнного стану:
- 30 000 грн: військовим, які виконують бойові завдання поза зоною бойових дій.
- 50 000 грн: військовим, які відповідальні за управління військами.
- 100 000 грн: військовим, які безпосередньо виконують завдання у зоні бойових дій, за ураження ворожої техніки або її порятунок під вогнем.
Читайте також: Хто з чоловіків повинен повторно пройти ВЛК у липні: подробиці
Важливо:
- Розмір додаткової винагороди за бойові дії розраховується за повний місяць виконання завдань.
- Військові, поранені та на лікуванні, а також родичі полонених або зниклих безвісти, можуть отримати 100 000 грн.
- Родини загиблих військових мають право на виплату не менше 15 млн грн.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!
Нагадаємо, раніше UAportal писав, які документи необхідні для оновлення даних у ТЦК чи ЦНАП.