Чи дійсно українцю можна отримати пенсію в Польщі, відпрацювавши лише день: умови вас здивують

У Польщі українці можуть отримати пенсію від Управління соціального страхування (ZUS), навіть якщо вони працювали всього один день. Проте ця пенсія не буде навіть мінімальною. Внесок до пенсійного фонду розділять на середню тривалість життя на пенсії. Тобто в такому випадку пенсійна виплата може бути просто мізерною.

На сайті ZUS наголошується, що для отримання пенсії в Польщі необхідно досягти віку у 60 років для жінок та 65 років для чоловіків. Також обов'язковою умовою є сплата внесків на соціальне страхування в Польщі. Тривалість періоду сплати внесків не має значення – навіть один день внесків є достатнім для отримання права на пенсію. Про це пише OBOZ.UA.

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Проте внески розділять на середню тривалість життя на пенсії. Таким чином, якщо зробити внесок лише одного дня, розмір пенсії буде вкрай мізерним.

"Для обчислення розміру Вашої пенсії від Управління соціального страхування (ZUS) додаватимуться: валоризовані внески на пенсійне страхування, які зберігаються на Вашому індивідуальному рахунку в ZUS, валоризований початковий капітал (встановлений за періоди страхування до 1 січня 1999 року), валоризовані кошти, що зберігаються на Вашому субрахунку в Управлінні соціального страхування (ZUS)", – роз'яснили в Управлінні.

Для отримання мінімальної пенсії в Польщі необхідно відповідати певним критеріям: жінки повинні мати стаж роботи не менше 20 років, а чоловіки – не менше 25 років, також потрібно досягти пенсійного віку, що становить 60 років для жінок і 65 років для чоловіків. У випадку невідповідності цим умовам розмір польської пенсії визначатиметься на основі внесків, сплачених особою під час роботи в Польщі; якщо таких внесків недостатньо, то пенсія буде дуже малою.

Варто зазначити, що мінімальна сума польської пенсії становить 1588,44 злотих, що приблизно дорівнює 13 600 гривень.

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