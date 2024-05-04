Частина пенсіонерів отримає надбавку в травні: її розмір

У травні частина пенсіонерів зможе отримати надбавку до виплат. Йдеться про українців, які досягли певного віку.

Детальніше про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України у Facebook. До соцслужби звернувся військовий пенсіонер, якому виповнюється 70 років. Він запитав, чи зможе отримати 300 гривень до плати до пенсії.

У ПФУ наголосили, що щомісячна компенсаційна виплата, розмір якої 300 гривень, встановлюється громадянам від 70 років, які отримувати будь-який вид пенсії. Крім цього, для встановлення надбавки не має значення закону, згідно з яким призначалися виплати, тривалість страхового стажу та факт роботи.

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Проте таку доплату можуть надати лише за умови, що після її отримання розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, суми індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій не досяг розміру середньої зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховувалася для обчислення пенсії за 2020 років. Йдеться про 10 340,35 гривні.

Зауважимо, що деякі пенсіонери можуть отримати вищу надбавку, а саме:

300 гривень для українців від 70 до 74 років;

456 гривень для громадян від 75 до 79 років;

570 гривень для людей від 80 років.

Надбавка не сумується, а лише збільшується з віком.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що дехто з пенсіонерів може отримати щомісячну надбавку в розмірі 944 грн.

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