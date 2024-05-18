Чи будуть і надалі вручати повісти на вулицях з 18 травня: відповідь Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили про те, чи продовжиться практика вручення повісток у громадських місцях після 18 травня.

Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, пише ТСН.

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"Все одно документи перевірятимуть, на вулиці зокрема можуть підійти... Перевіряти документи, можуть і дати повістку. З собою треба мати військово-обліковий документ. Можуть це робити зараз і представники ТЦК та СП, і поліцейські, і також представники прикордонної служби, але це більш актуально для прикордонних областей", – зазначив Лазуткін.

З 18 травня наявність військового квитка або довідки військовозобов’язаного стає обов’язковою для чоловіків. У випадку відсутності таких документів, особі може бути вручено повістку.

Раніше UAportal розповідав, що загрожуватиме чоловікам, які не матимуть військового квитка під час перевірки.

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