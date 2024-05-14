Буданов спрогнозував, в якій області України росія розпочне контрнаступ

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що наступ російських військ на Харківську область триватиме менш як тиждень. Окупанти будуть просуватися в напрямку Сумської області.

Як повідомляє The New York Times, керівник ГУР вважає ситуацію на війні майже критичною. "Ситуація на межі… З кожною годиною ця ситуація наближається до критичної" – передає видання слова Буданова.

Також читайте: Бійці розвідки показали бої на Харківщині: горить техніка ворога (відео)

Він вважає, що тактика окупантів – відвернути й без того незначні резерви українських солдатів від боїв на інших напрямках.

За його словами, українська армія намагається зміцнити оборону на північному сході, однак кількості сил замало.

"Усі наші сили або тут, або в Часовому Яру… Я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає", – додав керівник ГУР.

Буданов вважає, Сили оборони України можуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт, однак росія розпочне нову атаку північніше Харкова, у Сумській області.

Військові експерти та українські офіційні особи в коментарі The New York Times засвідчили, що окупаційні війська наразі частіше просувалися по слабо захищеній та майже безлюдній території, тому їхнє посування було стрімким.

"Кордон на північному сході України піддавався регулярним обстрілам з боку росії протягом усієї війни, що ускладнило встановлення укріплених позицій і змусило багатьох мирних жителів тікати. З усім тим, російські війська наближаються до більш населених районів, і бої можуть посилитися", – пише видання.

Кирило Буданов вважає, що активність російських військ на північному сході мала на меті посіяти паніку в регіоні.

"На цей час наше завдання - стабілізувати лінію, а потім почати відкидати їх через кордон", - сказав він.

Голова ГУР очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого очікується, що російські війська здійснять потужний наступ у напрямку Сум.

Нагадаємо, Сили оборони розбили колону техніки та піхоту ворога на харківському відтинку фронту. Сили підрозділів Третьої штурмової бригади та суміжних 66-ї ОМБр, 77-ї бригади ДШВ знищили танки-черепахи та БПМ-2 противника. Окупантів розбили зграями ударних дронів та бригадною артою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!