Аномальна ситуація на українському ринку праці: в яких трьох галузях стрімко злетіли зарплати

В Україні через гострий дефіцит працівників зарплати в трьох галузях виросли на 40% і більше. Роботодавці змушені вдаватися до радикальних заходів, таких як значне збільшення заробітної плати, щоб залучити нових співробітників. Це стосується сфер будівництва, тимчасового розміщення та організації харчування, а також водного транспорту.

Конфедерація будівельників України провела опитування, яке показало, що 90% компаній відзначили значне зростання кількості жінок у будівельній сфері. Через мобілізацію виникла серйозна нестача робочої сили. Тому роботодавці змушені адаптувати умови праці, щоб вони були фізично під силу жінкам, зокрема, збільшуючи використання технологій. Про це пише Oboz.ua.

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"90% компаній відмітили значне збільшення кількості жінок у будівельній галузі. На половині посад, які раніше займали чоловіки, зараз працюють жінки", – йдеться в результатах опитування КБУ.

Сфера, яка найбільше потерпає від нестачі працівників, можна визначити за швидкістю зростання заробітних плат. Щоб залучити нових співробітників, роботодавці змушені підвищувати заробітну плату, що впливає на їхню прибутковість. Наприклад, згідно з даними Держстату, у першому кварталі цього року зарплати в будівництві зросли на рекордні 44% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 14,5 тисяч гривень.

Разом з тим у сфері тимчасового розміщення та організації харчування зарплати підвищилися на 44,1%, досягнувши 15 тисяч гривень, а в галузі водного транспорту вони зросли на 42%, до 26 тисяч гривень. За офіційною статистикою, середня зарплата по країні становить 18,9 тисяч гривень, що на 22,5% більше, ніж за аналогічний період торік. Ці дані трохи відрізняються від статистики кадрових порталів. Наприклад, за даними Robota.ua, середня зарплата у резюме складає 20 тисяч гривень, тоді як у вакансіях – трохи менше 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що в Україні спостерігається аномальна ситуація на ринку праці.

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