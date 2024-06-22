Вийде не гірше, ніж у майстра: як самостійно зробити весільний макіяж

Кожна наречена прагне виглядати бездоганно у найважливіший день свого життя. Проте, літня спека може бути нещадною до навіть найстійкішого макіяжу.

Незалежно від того, чи мрієте ви про ніжний та романтичний образ, чи прагнете яскравих акцентів, стійкий макіяж – це запорука вашого бездоганного вигляду протягом усього весільного дня. Про це пише OBOZ.

Візажисти розкривають секрети стійкого весільного макіяжу:

Підготовка шкіри – основа успіху:

Очищення: Ретельно очистіть обличчя за допомогою м'якого засобу для вмивання, щоб видалити всі забруднення та макіяж.

Зволоження: Нанесіть зволожуючий крем, який відповідає типу вашої шкіри. Це допоможе їй зберегти еластичність та свіжість протягом дня.

Нанесіть зволожуючий крем, який відповідає типу вашої шкіри. Це допоможе їй зберегти еластичність та свіжість протягом дня. Праймер: Використовуйте праймер, щоб створити гладку основу для макіяжу та зафіксувати пігменти. Наносьте його легкими рухами пальців, а не пензликом чи спонжем. Це дозволить йому рівномірно розподілитися та створити тонкий бар'єр між шкірою та косметикою.

Секрети нанесення макіяжу:

Тональний крем: Віддавайте перевагу стійким тональним основам з матовим або напівматовим фінішем. Не забудьте нанести трохи засобу на вуха, шию та декольте, щоб створити рівний тон.

Віддавайте перевагу стійким тональним основам з матовим або напівматовим фінішем. Не забудьте нанести трохи засобу на вуха, шию та декольте, щоб створити рівний тон. Консилер: Замаскуйте темні кола під очима та інші недосконалості за допомогою консилера.

Замаскуйте темні кола під очима та інші недосконалості за допомогою консилера. Пудра: Зафіксуйте макіяж прозорою пудрою.

Зафіксуйте макіяж прозорою пудрою. Очі: Для тіней використовуйте стійкі формули, наприклад, гелеві або кремові.

Для тіней використовуйте стійкі формули, наприклад, гелеві або кремові. Підводка: Використовуйте водостійку підводку, щоб ваші очі сяяли протягом усього дня.

Туш: Нанесіть водостійку туш на вії, щоб вони не розсипалися та не змащувалися.

Нанесіть водостійку туш на вії, щоб вони не розсипалися та не змащувалися. Румяна: Виберіть стійкі рум'яна, які підкреслять ваш природний рум'янець.

Виберіть стійкі рум'яна, які підкреслять ваш природний рум'янець. Помада: Віддавайте перевагу стійким помадам або блискам. Перед нанесенням помади, зволожте губи бальзамом.

Додаткові поради:

Використовуйте водостійкі косметичні засоби.

Не наносьте занадто багато косметики.

Фіксуйте макіяж термальною водою.

Візьміть з собою косметичку з набором для корекції макіяжу протягом дня.

Зверніться до досвідченого візажиста, який підбере для вас ідеальний макіяж та допоможе зробити його стійким.

Пам'ятайте: стійкий макіяж – це не лише якісні косметичні засоби, але й правильна техніка його нанесення. Дотримуючись цих порад, ви зможете зберегти свій бездоганний образ протягом усього весільного дня.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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