Чому жовтіє листя огірків та як цьому запобігти

Здорові огірки мають пишне зелене листя, яке забезпечує рослину поживними речовинами та фотосинтезом. Проте, часто можна зіткнутися з неприємною проблемою - пожовтінням листя. Це може бути тривожним сигналом, адже воно свідчить про те, що з рослиною щось не так. Про це пише PMG.

Чому жовтіють листя огірків?

Існує декілька поширених причин:

Недостатній полив: Огірки - вологолюбні рослини, тому їм потрібний регулярний полив. Нестача води може призвести до в'янення та пожовтіння нижніх листків.

Огірки - вологолюбні рослини, тому їм потрібний регулярний полив. Нестача води може призвести до в'янення та пожовтіння нижніх листків. Надмірний полив: Перезволоження ґрунту також шкідливе для огірків. Воно може призвести до загнивання коренів, що в свою чергу викликає пожовтіння листя.

Перезволоження ґрунту також шкідливе для огірків. Воно може призвести до загнивання коренів, що в свою чергу викликає пожовтіння листя. Нестача поживних речовин: Огірки потребують збалансованого живлення, яке включає азот, калій, магній та інші мікроелементи. Дефіцит будь-якого з цих елементів може призвести до пожовтіння листя.

Огірки потребують збалансованого живлення, яке включає азот, калій, магній та інші мікроелементи. Дефіцит будь-якого з цих елементів може призвести до пожовтіння листя. Шкідники та хвороби: Пошкодження огірків шкідниками (попелиця, павутинний кліщ, білокрилка) або хворобами (фузаріоз, пероноспороз) може призвести до пожовтіння, а також в'янення та інших проблем з листям.

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Що робити, якщо жовтіють листя огірків?

Відрегулюйте полив: Забезпечте огіркам регулярний, але помірний полив. Найкраще поливати їх рано вранці або ввечері, коли сонце не таке активне.

Підживіть рослини: Використовуйте органічні або мінеральні добрива, щоб забезпечити огірки необхідними поживними речовинами.

Використовуйте органічні або мінеральні добрива, щоб забезпечити огірки необхідними поживними речовинами. Боротьба з шкідниками та хворобами: Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників та ознак хвороб. При виявленні проблем вживайте відповідних заходів: обробляйте огірки інсектицидами, фунгіцидами або народними засобами.

Додаткові поради:

Мульчуйте ґрунт навколо огірків соломою, скошеною травою або іншими органічними матеріалами. Це допоможе зберегти вологу в ґрунті та запобігти бур'янам.

Забезпечте огіркам достатньо сонячного світла.

Не садіть огірки в одному місці кілька років поспіль, щоб запобігти накопиченню хвороб та шкідників.

Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати суперзасіб для підживлення огірків з води, дріждів та цукру.

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