Зубная коронка и ее роль

У каждого человека утро начинается с водных процедур, умываемся, чистим зубы, последней процедуре мы уделяем особое внимание, ведь утрата зуба это целая катастрофа. Если у вас сломался зуб, на нем появилась трещина или он полностью разрушен кариесом, то врачи рекомендуют на "пострадавшие" установить коронки на зубы, это позволит их укрепить и создать эстетическую улыбку. В первую очередь врач определяет какую функцию будет выполнять коронка

Обычное восстановление зуба

Опорная, она будет опорой мосту

Особое значение играет зубной ряд и само повреждение.

Виды зубных коронок

Зубные коронки по типу материала из которого они изготовляются можно разделить на

Коронки металлические считаются раритетом и в прошлом веке пользовались популярностью, так как у зубных техников не было других вариантов. На сегодняшний день их тоже используют как бюджетный вариант или как база для будущей коронки

Коронки металлопластиковые. Самый дешевый вариант. Изготавливается металлическая заготовка и покрывается пластмассой. Срок службы таких коронок не более пяти лет

Коронка металлокерамическая. Заготовку изготавливают из медицинского сплава и покрывают керамикой в 1-2 слоя

Коронка металлокомпозитная. Изготавливается как и предыдущая только вместо керамического слоя их покрывают фотополимером который придает им естественный цвет

Коронки безметалловые, в их изготовлении не используют металл, так как у людей на него может быть аллергия. К ним можно отнести коронки из керамики, циркония

Зубные коронки, эстетическая улыбка Зубные коронки, эстетическая улыбка

Каким требованиям должна отвечать коронка

Главная цель коронки сохранить остатки поврежденного зуба. Для того чтоб правильно подобрать корону стоматолог делает тщательный осмотр ротовой полости и оценивает риск. Эстетичность зубов напрямую зависит от правильного выбора коронки. Также будет зависеть качество, комфорт приема пищи и что немаловажно соседние зубы останутся здоровые. При выборе коронки следует учитывать

Качество материала

Где будет установлена коронка, впереди или как жевательный зуб

Выбрать правильную фиксацию

Мы изложили основные сведения о коронках, выбор всегда остается за вами.