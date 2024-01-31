Знакомимся с ромом: лучшие сорта 'пиратского' напитка

Элитный алкоголь сегодня доступен повсеместно. Хотя бы небольшой ассортимент крепких зарубежных напитков представлен даже в небольших магазинах категории "у дома". Но если виски знакомо практически всем, и многие соотечественники его хоть единожды, но пробовали, то с ромом дела обстоят не так хорошо. Возможно, из-за старых предрассудков (в массовой культуре он ассоциируется с дешевым, но "забористым" пиратским алкоголем) или просто потому, что его на полках магазинов меньше, чем того же виски всех возможных видов.

Тем не менее, желающих попробовать ром сегодня достаточно. Что же можно им посоветовать? Ведь от первого впечатления во многом будет зависеть, войдет ли напиток в "спиртной рацион" потребителей.

Предлагаем вниманию наиболее популярные марки рома, с которых стоит начать знакомство с напитком родом из Кубы.

Bacardi Carta Blanca

Основным сырьем для изготовления рома является сахарный тростник, обильно произрастающий на островных плантациях карибского региона с его уникальным климатом. Бакарди — один из самых известных брендов, славящийся совершенством процессов брожения и дистилляции тростникового сусла. Выдерживаемый в бочках из-под американского дуба на протяжении полутора лет, Carta Blanca отличается прозрачным цветом (белый ром встречается нечасто) и имеет легкий, ненавязчивый, но ощутимый аромат карамели, ванили и тропических фруктов. Это прекрасный напиток для тех, кто решил впервые продегустировать ром.

Havana Club Anejo 3

Как видно из названия, это напиток трехлетней выдержки. Он — один из самых известных представителей настоящего кубинского рома.

Особенностью этого алкоголя считается мягкий сладковатый вкус, дополненный нотками шоколада и ванили. Ценители могут ощутить также легкие оттенки груши, карамели и дымные тона.

Напиток можно пить как в чистом виде, так и в составе коктейлей (самый известный на его основе — "Мохито"). Алкоголь доступен для большинства покупателей: цена на ром в 0.5-литровой таре составляет порядка 450 грн.

Captain Morgan Spiced Gold

Самый известный в Украине бренд с узнаваемой этикеткой, на которой изображен пират, опирающийся ногой на бочку с напитком. Spiced Gold — менее крепкий алкоголь, по сравнению с классическим Капитаном Морганом, но его вкусовые характеристики остаются на должном уровне. В нем чувствуется ваниль, дубовые оттенки, нотки шоколада, специй и сухофруктов.

Напитки марки характеризуются приятным золотистым цветом. Captain Morgan часто используют для приготовления разнообразных тропических коктейлей.

Zacapa Centenario Solera Gran Reserva 23Тем, кто хочет начать знакомство с ромом с элитного сорта, рекомендуем обратить внимание на эту марку. В известном и популярном онлайн-маркете алкогольных штук MAUDAU 0.7-литровая бутылка напитка 23-летней выдержки стоит 2400 грн. Его вкусовые качества отменные, со сложным букетом, включающим разные ноты: от ванильной и абрикосовой до табачной и дубовой. Аромат — яркий, цвет — насыщенный, с оттенком темно-красного дерева.