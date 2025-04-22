Жизнь среди руин. На оккупированных Россией территориях Украины усугубляется разруха

В то время, пока российская пропаганда твердит о "восстановлении новых регионов", независимые журналисты сообщают, что на оккупированных Россией украинских территориях усугубляется разруха и правовой беспредел. По мере нарастания экономических проблем в РФ эта тенденция будет усиливаться, пишет в своем материале СЕРА.

В начале текущего года оппозиционный российский политик Максим Кац обратил внимание на признание одного из пропагандистов, генерала армии и депутата Госдумы Андрея Гурулева, рассказавшего о крайне низком уровне жизни российских регионов. По его словам, в Забайкалье разрушена вся медицина и нет роддомов. Сам Максим Кац добавляет, что ситуация на оккупированных Россией территориях еще хуже.

По его словам, даже в Мариуполе, который пропаганда использует как визитную карточку того, как "Россия восстанавливает Донбасс", целые кварталы до сих пор лежат в руинах. Качество немногочисленных домов, которые Москва строит в разрушенном городе, ужасно, и "трещины идут по стенам уже через год после сдачи домов в эксплуатацию". При этом людям, потерявшим жилье в результате войны, не компенсируют потери, а предлагают купить квартиры в новостройках. В других разрушенных городах, по словам Каца, вообще не ведется строительства жилья.

Иногда информация о ситуации в так называемых "новых регионах" просачивается даже в сообщениях местных чиновников. К примеру, "вице-спикер парламента ДНР" в прошлом году проговорился, что "на оккупированных территориях Донетчины дефицит не только водителей, но и специалистов по техобслуживанию транспорта".

Независимые журналисты сообщают о плачевном состоянии оккупированных территорий с 2022 года. Иногда эту информацию подтверждают даже пропагандистские СМИ. Например, два года назад абсолютно лояльный властям "Московский комсомолец" опубликовал интервью с экспертом Финансового университета при правительстве России Денисом Денисовым. Денисов признал, что население "новых регионов" так и не стало полноценными гражданами России, не имеет доступа к социальным бонусам и устало от царящего там "правового беспредела".

Причины происходящего кроются не только во всепоглощающей коррупции, но и в кадровой политике. Статистика, собранная независимыми журналистами, показывает, что Россия отправляет на Донбасс чиновников из других регионов, которые пытаются использовать это назначение в качестве карьерного лифта. При этом никто из приезжающих не хочет всерьез заниматься развитием регионов, поскольку из-за тяжелых условий работы там мечтает поскорее покинуть их и вернуться в международно признанную часть России. Источники журналистов сообщают, что на оккупированных территориях творится "правовой бардак, безграмотные сотрудники", постоянный контроль военных и риск для жизни из-за стрельбы и терактов. "Никто всерьез не знакомится с регионом, не имеет амбиций что-то там построить", – отмечают они.

В то же время создать региональную элиту, которая заботилась бы о развитии родного края, на оккупированных территориях практически невозможно. Во-первых, российские власти не доверяют коллаборантам, сомневаясь в их лояльности, а потому подозрительно относятся к тем, кто работал "при Украине". В то же время вырастить новых специалистов практически невозможно из-за плачевного качества образования в оккупированных регионах.

В прошлом году журналисты отмечали, что 29 вузов на оккупированных украинских территориях перешли в российскую федеральную собственность, и большинство из них продолжает работать. Они выдают дипломы российского образца, однако не соблюдают правила российского образования. На оккупированных территориях нет прозрачной системы госзакупок и обязательного для поступления ЕГЭ. Преподаватели бывших украинских университетов, чаще всего, работали в них еще до оккупации, однако были учеными "не первого и не второго ряда", поскольку лучшие преподаватели, как и бывшие ректоры, отказались сотрудничать с оккупантами. Журналисты отмечают, что на практике выпускники этих университетов могут получить дипломы российских вузов-"кураторов", однако на самом деле они не знакомы ни с одним российским учебным предметом.

Не способствует развитию захваченных регионов и высокий уровень преступности. Украинские журналисты отмечают, что в Запорожской и Донецкой областях резко возросло количество преступлений в отношении местных жителей. Российские военные и кадыровцы охотятся на женщин и девушек, преследуя даже школьниц. Хуже всего дела обстоят в Мелитополе, Акимовке, Кирилловке, где расположился батальон "Ахмат". Женщин похищают, убивают после нападений, а то и просто расстреливают в спину со стороны линии фронта.

Помимо полной безнаказанности российских военных за преступления против мирных жителей, ситуация усугубляется общей нехваткой правоохранителей в России. Журналисты отмечают, что с 2021 года дефицит сотрудников в МВД вырос в 2,5 раза, а во ФСИН — более чем вдвое. Полицейские низшего звена открыто признаются, что их зарплаты не сравнимы с выплатами военным, а потому они предпочитают уволиться и подписать контракт с Минобороны РФ. Если раньше мечта о ранней пенсии была одной из причин трудоустройства в силовые структуры, сейчас среди тех, кто увольняется из силовых структур, почти половина не дорабатывает до пенсии: 40% в МВД, 45% во ФСИН. Та же ситуация распространяется и на оккупированные территории Украины.

Помимо проблем с послевоенной разрухой, качеством образования и криминогенной обстановкой, очевидно, что деньги на социальные расходы в "новых регионах" также не будут выделяться. Еще в прошлом году независимые экономисты отмечали, что "у России деньги на войну найдутся, на все остальное – нет". Теперь же эксперты предполагают, что на фоне новых американских пошлин рост мировой экономики замедлится, что может привести к дальнейшему падению цен на нефть, а значит, доходы Москвы будут сокращаться.

К тому же ряд российских регионов переживает сейчас не менее серьезные проблемы. На фоне температурных скачков на Сибирь обрушились разрушительные ураганы и пожары. Десятки тысяч жителей Алтайского края, Кузбасса, Хакасии, Новосибирской и Иркутской областей остались без электричества. Возникают большие сомнения, что у российских властей найдутся ресурсы и желание помогать населению даже этих, "исконно своих" регионов. Тем более сложно представить, что Москва будет вкладывать ресурсы в оккупированные и разрушенной страной территории, которые никто в мире даже не признает российскими.