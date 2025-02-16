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Зеленский правильно сделал, что не подписал нужную Трампу пустую бумажку

Игорь Эйдман

Зеленский правильно сделал, что не подписал нужную Трампу пустую бумажку
Зеленский правильно сделал, что не подписал нужную Трампу пустую бумажку

Без многомиллиардных инвестиций (источник которых не ясен) и многих лет работы проект передачи США украинских месторождений редкоземельных металлов не реализуем. То есть пока это просто утопия. Однако Трампу нужно срочно предъявить какую-то бумажку, подписанную Зеленским, чтобы сказать избирателям: Байден отдал Украине ваши деньги, а я их вернул в виде полезных ископаемых. Они, правда, непонятно когда и как будут добыты, но об этом – молчок. За отсутствием реальных успехов людям нужно скормить миф о сильном президенте, который вернул миллиарды Америке. Доверчивые избиратели Трампа должны быть довольны.

Зеленский правильно сделал, что не подписал сходу столь нужную Трампу пустую бумажку. Надо поторговаться и слупить за нее с американцев по максимуму.

Источник:Telegram

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