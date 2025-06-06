Заявления Трампа о России и Украине: вторжение он сравнил с дракой двух детей

Дональд Трамп сделал несколько новых заявлений о России и Украине во время встречи с Фридрихом Мерцом.

Российское вторжение в Украину президент США сравнил с дракой двоих детей. "Иногда видишь, как двое маленьких детей дерутся, как сумасшедшие. Они ненавидят друг друга и дерутся в парке, а ты пытаешься их разъединить. Иногда лучше дать им немного подраться, а потом разъединить. Я привел эту аналогию Путину вчера... Это достаточно известная аналогия. вы позволяете им немного подраться. Вы видите это в хоккее.

Об угрозах Путина нанести новый удар по Украине: "Знаете, его атаковали. И атаковали достаточно жестко. Украинцы зашли далеко вглубь России. Он сказал мне: "У нас нет другого выбора, кроме как атаковать". Это, вероятно, будет некрасиво. Мне это не нравится. Я сказал: "Не делайте этого. Вы не должны этого делать. Вы должны это прекратить". Но опять же здесь много ненависти".

О новых санкциях в отношении России: "Если мы не заключим соглашение, если эта война не закончится... Когда я увижу этот момент, мы будем очень, очень, очень жестки. И это может касаться обеих стран, если честно".

О санкционном законопроекте Линдси Грэма и Ричарда Блументаля: "Я еще не смотрел на него, но они будут руководствоваться мной. Именно так это должно быть. Это законопроект о санкциях и т. п. Я его очень быстро выучу в нужное время. Я буду делать то, что захочу, но он вполне может быть нормальным. Увижу. Это очень скоро, пока они ожидают, но они ждут, пока они ждут, пока они ждут, но они ждут, пока они ждут. строгий законопроект, очень строгий".