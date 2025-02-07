Завербовали – взорвали: Как ФСБ создает ''живые бомбы'' из украинцев

ФСБ теперь вербует "одноразовых агентов": дистанционный подрыв идиота – и платить не нужно, и риск разоблачения сети уменьшается.

Бомбу, которую просят просто донести и оставить, подрывают еще в процессе вместе с носителем. Подрыв совершают, когда завербованный только приходит в место грядущего взрыва.

Главной целью таких смертников стали ТЦК. Один такой террорист был взорван дистанционно российскими кураторами в Каменце-Подольском. Другой теракт предупрежден Службой в Ровно, где завербованные должны были взорвать отделение полиции.

СБУ сработала на опережение, спасая и горе-террористов (им теперь светит пожизненное), и, главное, людей вокруг.

Теперь становится очевиднее тактическая задача последней волны ИПСО в соцсетях: с условным названием "так им и надо, народ поднимается". Самых недалеких украинцев подстрекали комментариями ботов, эмоциональными видео, трагическими баннерами о "жертвах ТЦК", даже "днем памяти убитых ТЦК" к натуральной ненависти по отношению к военным, накачивали эмоционально...

А тогда таких "подкачанных" гораздо проще вербовать "просто занести петарду в ТЦК", "отнести людоловым взрывчатку – спасти ребят" и т.д. Вы сами обязательно видели эти формулировки в комментариях от новостей даже вполне приличных СМИ.

ФСБ, очевидно, рассчитывает расширить контингент завербованных: до сих пор это была в основном эмоционально неустойчивая молодежь и люди с зависимостями. А с такой накачкой должны добавиться женщины и пенсионеры из необразованных.

Это понадобилось, потому что теперь ФСБ нужно гораздо больше жадных идиотов: по новому подходу они станут одноразовыми. Завербовали-взорвали-следующий. Враг рассчитывает, что так обезопасит от разоблачения свои агентурные сетки (потому что СБУ до сих пор ловила каждого поджигателя, а затем оперативно раскручивала контакты и проводила задержание).

СБУ пытается спасать даже таких граждан: эффективно заработал чат-бот "Спали фсбшника", 2300 сообщений с конца 2024 года.

Но теперь вы понимаете, почему нужно всячески блокировать яростные комментарии по ТЦК в соцсетях: это спасет жизнь легко манипулированным дуракам, которые не созреют до того, чтобы стать живыми бомбами.