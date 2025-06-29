Запад наконец начал действовать – дроны встали на конвейер

Читаю новости мирового ВПК, и глаза разбегаются, как на книжной ярмарке – все интересно.

В США и Европе начали презентоваться перспективные оружейные проекты. В основном – беспилотники разных типов и назначения, но с обязательным использованием ИИ (реального ИИ, а не то, что втюхивают у российских пропагандистов о тех же модернизированных "шахедах") и включением в общую информационную систему ведения боя. Это именно то, что я рассказывал как о закономерном развитии беспилотных систем.

И вот оно начинает появляться, как говорится, в металле. Хотя на самом деле металла в этих конструкциях гораздо меньше, чем современных высокотехнологичных пластиков.

Важно заметить, что речь не просто об идеях и анонсах разработок, которые пока существуют только на бумаге. Нет, это реальные аппараты, которые можно опробовать в реальных боевых условиях и запускать в серию.

Среди привлекающих внимание проектов британская модернизация и крупносерийное производство украинского дальнобойного дрона "Бобер – будем надеяться, что он научится лучше противостоять враждебному РЭБу.

Это хочу отметить калифорнийскую разработку "Вайпер – ударный реактивный беспилотник вертикального взлета с дальностью под 300 км и скоростью более 400 км/ч. Беспилотник разрабатывается совместно с европейскими партнёрами и планируется быть дешевым в производстве.

Также в Британии и США (в то же время!) запускают в серии новую модификацию нашего успешного безэкипажного катера "Магура". А во Франции работают над автономной подлодкой, которая могла бы действовать в координации с флотилией "Магур", кроме прочего, речь идет о постановке "умных подводных мин", способных охотиться на вражеские корабли.

Компания AeroVironment – производитель известных дронов-камикадзе Switchblade, стоящих на вооружении США и использовавшихся в Украине, представила новый дрон Red Dragon. Его дальность, в отличие от предшественников, достигает уже 400 км, и он способен успешно выполнять задачи без сигналов GPS и помощи оператора. Ибо сам способен обнаруживать цели.

Перечень новых многообещающих вооруженных проектов можно продолжать, в частности, идут испытания перехватчиков разных типов, ориентированных в первую очередь на "шахеды". Выделяю среди разработок именно те, кто получил поддержку на Западе, потому, что эта война нуждается в массовом производстве. Которое в Украине под ракетно-дроновыми ударами не развернуть.

Три года страны цивилизованного мира решали, нужно ли противостоять российской угрозе – очень долго. Похоже, наконец-то раздупились и начали действовать. Что принципиально важно, совместно с нашими разработчиками, потому что самостоятельные западные изделия на фронте не всегда показывают себя удачно. Надеюсь, уже не остановятся. И результаты мы увидим уже в этом году.

Потому что украинская душа давно нуждается в празднике. Большого, громкого, яркого. С фейерверками и массовым двигателем. В Москве. И чтобы никакая ПВО этому нашему празднику не помешала.