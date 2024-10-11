Заморозка войны: что потеряет Украина и получит Россия

Давайте объясню простыми словами, потому что вижу, что не все понимают.

1. Если воюют две страны и обе нуждаются в перерыве, то примирение возможно. Но если одна сторона имеет деньги на перевооружение, а у другой нет денег на перевооружение, то кому перерыв выгоднее?

Очевидно, той стороне, у которой есть деньги. Она перевооружится и продолжит.

2. Если две стороны хотят договориться, и одна требует от другой чем-либо уступить, а сама ничем не готова уступить, то какова вероятность договоренности?

Если третья сторона склоняет к договоренности эти две, но не готова сама ничего дать от себя, увеличивает ли это вероятность договоренности?

От Украины сейчас требуют уступить территории (и люди), возможное членство в НАТО, различные другие вещи (вроде устав русского языка или что-то новое придумают). Россия же не готова уступить ничем. Мероприятие не готово уступить ничем, не готово финансировать перевооружение во время непродолжительного мира, не готово дать какие-то гарантии безопасности. Это не мир, это признание поражения, потому что перерыв будет продолжаться недолго, и перевооруженная российская армия двинется дальше.

Активное продвижение российской пропагандой и западной журналистикой идеи о том, что договоренность уже фактически достигнута, лишь давление на украинское общество и политиков. Так гопник, пытающийся отобрать у вас кошелек, который вы активно не отдаете, вежливо объясняет вам, что вы с ним фактически уже достигли договоренности о передаче кошелька новому владельцу.