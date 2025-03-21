Зачем Трамповые украинские политики

Политический класс в Украине переходит из режима низкого старта в ритм формирования предвыборных стратегий

Заметна реполитизация общества, когда эмоции войны и ожидания поствойны переносятся на политический фон. Глаза украинцев ищут на Олимпе своих "богов", которые объяснили бы им, как жить в будущем.

Politico делится своими соображениями о том, что происходит в украинской политике. По мнению журналистов, команда Трампа дала понять, что унижает Зеленского и ищет поддержки идеи выборов, для чего контактирует с другими украинскими политиками. По мнению оцепления Трампа Зеленский проигрывает ближайшие выборы. Вроде бы в контактах принимают участие сын Президента США Трамп-младший, зять Джаред Кушнер, ведущий Такер Карлсон и спецпредставитель Стив Виткофф.

Это сообщение американского издания требует пояснения и уточнения.

Во-первых, все эти движения со стороны окружения Трампа ситуативны и не обязательны. Им нужны украинские политики только как инструмент удержания Банковой в тонусе.

Во-вторых, интерес Белого дома может проявляться в трех кластерах: старые политики (Кличко, Порошенко, Тимошенко, Бойко и т.п.), авторитетные и медийные военные лидеры (Залужный, Белецкий, Прокопенко), а также некоторые лидеры общественного мнения, способные быть полезными в определенных коммуникативных кампаниях и Гончарах, например, Медиа, например.

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В-третьих, актуальность этих связей растет в контексте именно парламентских выборов на перспективу, ведь основная борьба будет за премьера, который формально имеет более значимые инструменты влияния, чем президент, должность которого достаточно категорически прочат Залужному, который должен сосредоточиться на проблемах безопасности и обороны.

Однако следует учитывать, что со временем, в случае поступательной политизации образа Залужного, явным феноменом станет объективное формирование антирейтинга, который при стараниях власти может подпитываться, используя страхи гражданского населения.

В-четвертых, "светить" свои контакты и связи с окружением Трампа для политических игроков на данном этапе опасно, ведь персона Трампа воспринимается украинцами довольно неоднозначно, а иногда резко негативно. Легко можно стать записанным в когорту "изменников", политиканов-паразитов во время войны.