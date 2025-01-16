Зачем Путин ''советуется'' о Крыме

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию Крыма и Севастополя. Можно было бы подумать, что это обычное протокольное событие – Путин вообще, как любой бюрократ советского или постсоветского образца, похоже, просто обожает всевозможные совещания с трансляцией своих выступлений в программе "Время".

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Але якщо зважити на час, обраний для кримського заходу, стає очевидним, що Путіна турбує зовсім не розлив нафти біля кримських берегів і не спортзали з дитячими майданчиками, про які звично звітував президенту російський "глава Криму" Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов).

Ця нарада – насамперед, сигнал для нової адміністрації Сполучених Штатів, для Дональда Трампа: Крим і Севастополь тепер "просто" регіони Росії. І саме так до них і треба ставитися.

Мені можуть заперечити, що у Вашингтоні й не мали наміру обговорювати з Путіним питання про Крим, що головне завдання для нової адміністрації, як про це неодноразово говорили і сам Дональд Трамп, і представники його команди – припинення вогню. Але цілком можливо, що такий підхід не влаштовує Кремль. Принаймні, і сам Путін, і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, й інші російські чиновники неодноразово про це говорили – їм потрібен "всеосяжний мир".

А що тоді влаштовує, що таке "всеосяжний мир"? Можливо, для Путіна першим кроком, який би продемонстрував, що він починає домагатися переваги в переговорах про закінчення російсько-української війни, стало б визнання російського статусу окупованих регіонів – насамперед, Криму та Севастополя, зрозуміло.

Сам Путін стверджував, що визнання російського статусу анексованих територій – чи не попередня умова початку мирних переговорів. То чому б знову не нагадати про Крим, чому б не поговорити про "досягнення" анексованого регіону так, начебто немає 11 років конфлікту і трьох років великої війни – війни, яка і у Крим прийшла. Прийшла, попри запевнення Путіна у 2014 році про те, що він рятує Кримський півострів від війни.

Як і багато інших тверджень російського президента, ці твердження, як бачимо, виявилися брехливими. Росія принесла у Крим не лише регулярні репресії, а й справжню війну, а також масштабну екологічну катастрофу. І тепер щосили намагається легітимізувати ці злочини, надати їм легального статусу.

Впевнений, це і є підсумки анексії, про які варто було б говорити на нараді у Путіна.

А зовсім не про дитячі майданчики та спортзали.