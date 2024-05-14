Почему Путин еще больше приблизил Патрушева к своему телу

Итак, Путин еще больше приблизил Патрушева к своему телу – назначил на должность помощника президента. Если верить поговорке, что друзей нужно держать близко, а врагов еще поближе, то "команда Патрушева" с отцом и сыном могут действительно претендовать на какие-то ведущие роли в случае непредсказуемой кончины царя. И, очевидно, это чувствует Путин слишком остро.

Не зря же Путин уравновесил Патрушева доверенным человеком, ранее отвечавшим за девственность царского тела – губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Последний много лет был телохранителем и адъютантом Путина. Его даже называли как потенциального "преемника".

Правда, очень сомневаюсь, что царь, желающий править до смерти, вообще думает о преемниках. А вот о рисках "дворцовых мятежей" действительно может переживать.

А, следовательно, выглядит так, что чемоданы, которые носят за Путиным, теперь имеют разных "контролеров" - кто-то будет отвечать за чемодан с ядерной кнопкой, а кто-то - за чемодан с путинскими экскрементами. Главное – не напутать…