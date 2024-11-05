'Яжеотец': признаки и как им не стать

С понятием "яжемать", которое часто встречается в интернет-болталках и мемах, всё более-менее понятно. Грубо говоря, это мамочки, которые привыкли ставить интересы своего ребенка выше всего, иногда даже выше здравого смысла. Также они считают свое материнство высочайшим достижением и требуют к себе особого отношения. Но в этой статье мы остановимся на менее популярном, но не менее интересном неологизме — "яжеотец".

Кто он, как себя проявляет по отношению к ребенку, его матери и окружающим? Где грань между отцом и яжеотцом? Как перестать соответствовать критериям этого противоречивого статуса?

Признаки яжеотца

Представим обычную детскую площадку. На ней гуляют со своими чадами два мужчины. Первый — отец, а второй — яжеотец. Как ведет себя каждый из них?

Отец

Следит за ребенком, чтобы тот не упал и не поранился.

Играет с малышом, помогает ему забраться на горку или удобнее усесться на качели.

Утешает, когда тот ударился или упал.

Не провоцирует конфликтных ситуаций, а если нужно защитить ребенка — спокойно делает замечание его родителям.

Извиняется, если ребенок набедокурил.

Яжеотец

Приходит на площадку с видом великомученика. 15 минут, проведенных на ней, считает подвигом.

Не интересуется, чем занят ребенок. Все внимание сосредоточено на смартфоне.

Если ребенок ударился — кричит на него.

Командует парадом, расчищая для своего отпрыска лучшее место на горках.

Если его малыш нашкодил — отделывается фразой "он же ребенок".

Это лишь малая часть примеров, как проявляют себя яжеотцы. Категория эта очень обширная и сочетает в себе, казалось бы, совершенно противоположные качества.

С одной стороны, яжепапы демонстрируют гиперопеку. С другой, дистанцируются от истинных родительских обязанностей.

Яжеотец и скупость

Яжеотцы с опцией скупости считают, что младенцу многого не нужно. Грудное вскармливание — бесплатное питание. Памперсы вредны для здоровья. Дорогие игрушки и красивые одежки — мамкина блажь. Заставить их купить нарядную кроватку с балдахином нереально. А зачем? На чердаке у свекрови пылится почти новая кроватка, в которой всего лишь спали 3-5 детей ближайших родственников.

Ребенок взрослеет, но яжепапа не меняет своих взглядов. Он с удовольствием скандалит на родительских собраниях по поводу взносов на нужды школы.

Не заморачивается покупкой модной одежды и гаджетов подростку. А на апеллирование к другим детям учит не обращать внимания на социум, жить своим умом и находить более дешевые развлечения.

При этом такой отец не откажет себе в лишней бутылочке пива и 15-й по счету удочке. Он ведь на них заработал, очень устал и просто обязан качественно отдыхать. Он же отец!

Отношение к маме ребенка

Их можно охарактеризовать одной фразой: "она виновата во всем". У малыша режутся зубки, и он часами рыдает — так это мать не может облегчить страдания крохи. Подросший шалун разбил чашку — мать не уследила. Школьник принес двойку — мама с ним не занимается. А если подросток задержался у друзей — маме придется выслушивать претензии по поводу отсутствия контроля и воспитания.

Яжеотцы — это не про ответственность, не про адекватное родительство, не про жертвование силами и временем ради семьи.

Это особая каста избранных, чьей единственной и главной функцией было дать ценнейшее семя для производства на свет потомства. На этом всё.

Как бы жена не пыталась доказать яжеотцу, что нужно распределить обязанности по воспитанию ребенка, он глух к ее просьбам. Ведь у него столько дел! Он занятый человек, зачем ему эти памперсы.

Яжеотец и гендерные роли

Приверженность стереотипам и старым методам воспитания — один из главных признаков данного типа родителей. Если сын заикнется о желании учиться танцевать, то как минимум получит отмашку "не мужское это дело". Если дочь захочет водить машину, выслушает обстоятельную лекцию, почему "баба за рулем — обезьяна с гранатой".

Яжеотцу трудно признать, что общество меняется, гендерные роли уходят в прошлое, а демократичные подходы к воспитанию становятся непреложным правилом для взращивания полноценной, развитой личности.

Негибкость таких родителей проявляется и в ожидании стереотипного поведения от детей. Девочка должна быть скромной, хозяйственной, не краситься и не носить коротких юбок. Мальчику не пристало интересоваться модной одеждой или музыкой. Разводной ключ в руках сына вызовет у яжеотца гораздо больше одобрения, чем сковородка с блинами.