Японское Чудо: благодаря чему страна так поднялась

Это тоже место в Нагасаки, куда упала атомная бомба.

Я там недавно был и разговаривал с японцами.

Смотрите, какие они устанавливают памятники! Не скорбные!.. А жилистые, геометрически энергичные.

Чтобы гражданам было понятно главное мнение: все равно мы прорвемся, устремляясь вверх. Несмотря ни на что!

Кто бы в 1945 году мог представить, что эта страна, разбомбленная, униженная и бесперспективная… сделает Японское Чудо и станет мировым лидером в самых передовых технологиях – электронной и автомобильной?

До сих пор уверенно держится в лидерах, не имея практически никаких ресурсов?

Как это произошло?

Очень просто! Они, умные, не метались из стороны в сторону, а... сконцентрировали все свои силы, дух, деньги и американскую поддержку, и выбрали те приоритетные отрасли, которые тогда могли пружинить, как на батуте.

Нам тоже можно было бы сконцентрироваться на тех секторальных кластерах и наших мегабрендах, которые у нас лучше выходят. И тогда мы могли бы дать удесятерение нашего ВВП... Тем более что это не так сложно.

Все равно экономику поднимать придется, тем более теперь уже с низкого старта, после всех этих разрушений. Почему бы не подумать об этом сейчас?

Ведь история знает такие примеры, когда даже скудные шансы срабатывали. А у нас шансы могут быть далеко не скудными.

И еще: вот бы нам возвести такой символ, чтобы дух захватывало от перспективы! (Ау, архитекторы!).

Монументы имеют особое символическое предназначение: вдохновлять людей и показывать им путь вперед и вверх