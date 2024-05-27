Ядерный щит России начал трескаться

Нечасто бывает, что новости с техническим акцентом меня удивляют, да еще приятно. Но ведь случилось!

Речь об атаке нашим дроном российской радиолокационной станции дальнего обнаружения "Воронеж-М" в городе Орске. И дело вовсе не в рекордной дальности полета дрона – это технологические нюансы, а вот сам выбор цели наводит на мысли. Тем более что несколько дней назад украинский дрон попал в похожую станцию "Воронеж-2М" под Армовиром. А еще, помню, в апреле подобная пробная атака была на загоризонтную станцию "Контейнер".

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Пояснюю: система дальнього виявлення ракет — одна з ключових у у загальній системі ядерного стримування. Без неї недоімперія перетворюється у величезного циклопа з ядерною дубиною, якого засліпив хитромудрий Одіссей. При продовженні успішних атак на такі радіолокаційні об’єкти росія стає вразливою перед превентивним ядерним або конвенційним ракетним ударом. І саме тому вже після першої атаки дурним голосом завив Дмитро Рогозін, який хоч як, але крутився у цій системі.

Насправді, це одна з небагатьох дійсно больових точок монстра, який на нас напав.

Російські об’єкти інфраструктури — то таке, бо Кремлю плювати, чи є електрика та тепло в тамтешніх поневолених підданих. Нафтопереробка — більше чутлива, але Кремль розпорядився, щоб власники заводів самі вирішували проблему захисту, закуповували власним коштом ЗРК та інше. Не буду здивований, якщо представники цих власників вже виходять на керівництво України з щедрою пропозицією, щоб їх підприємства викреслили зі списку цілей — хиба ж ми не братські народи?

А от ядерна безпека — це те, що стосується безпосередньо шкірки кожного високопосадовця недоімперії на чолі з путіним. Себе і свою безпеку вони поважають понад усе.

Оскільки атаками на ядерний щит росії займається переважно ГУР, то недоречно думати, що це така ризикована самодіяльність, а Штати не в курсі. Навпаки, це спеціально для США вибудовується сильна переговорна позиці, щось на кшталт — якщо що, то запустимо по ваших бункерах свої ракети, а ви навіть помітити цього не зможете.

Тобто, коли українські беспилотники продовжать свої рейди по всіляких радіолокаційних "воронежах" ще півроку, то баланс у ядерному стримуванні відчутно зміститься на бік США. З відповідними наслідками.

І зовсім безглуздою на цьому геополітичному тлі виглядає небажання Білого Дому дозволити бити американською зброєю по території агресора: тут аргументи ядерного апокаліпсису переглядають, а там ракет з 300 кг тротилу побоюються... Повна нісенітниця!