Ядерная кастрация Путина Пекином

"Начинает вступать в завершающую стадию острый период военного конфликта с Западом на полях Украины. Решив не пускать в ход самое страшное оружие, стремясь сберечь как можно больше жизней наших доблестных воинов, мирного населения, Россия, видимо, пока не добьется такой победы, которой она добилась в войне с армией Наполеона. Та война обеспечила Европе четыре десятилетия мира. Не будет, видимо, пока и разгрома, сходного с разгромом гитлеровской армии".

Этот чудовищно косноязычный вырванный под давлением (чьим?!) текст Владимира Путина, появившийся утром 8 августа на странице кремлевского официоза "Российская газета" под псевдонимом "Сергей Караганов" пока еще не только не осознан, но еще и не услышан ни российской, ни мировой широкой аудиторией.

Дата появления этого уникального документа (через три дня после возвращения Путина из Пекина) позволяет предположить, кто именно настоятельно порекомендовал российскому диктатору отказаться от стратегии ядерного шантажа, которая являлась сутью всего его внешнеполитического поведения с 18 марта 2014 года.

В своей знаменитой крымской (судетской) речи Путин воплотил смутные коллективные геополитические комплексы и фантазмы российской политической "элиты" в четкие концепты – "разъединенная нация", "собирание исконных земель", "Русский Мир", "национал-предатели". Даже самая скромная практическая реализация амбиционной идеи "собирания исконных русских земель" потребует изменения государственных границ, по крайней мере, двух стран членов НАТО – Латвии и Эстонии. И какие же инструменты, кроме своей знаменитой "духовности", могло бы задействовать для успешной конфронтации с блоком НАТО и аннексии территорий входящих в него стран государство, в разы уступающее странам НАТО по экономическому развитию, научно технологическому уровню, потенциалу конвенциональных вооруженных сил?

Только ядерное оружие.

Но, спросите вы, разве не общеизвестно, что в сфере ядерных вооружений Россия и США так же как и пары "Россия и Великобритания" и "Россия и Франция" полвека назад находятся в патовой ситуации доктрины взаимного гарантированного уничтожения (ВГУ) и, следовательно, ядерный фактор можно исключить из стратегических расчетов. Дело в том, что это не совсем так, а вернее совсем не так. В острой геополитической ситуации ядерная держава, ориентированная на изменение сложившегося статус-кво, обладающая превосходящей политической волей к такому изменению, бОльшим равнодушием к ценности человеческих жизней (своих и чужих) и определенной долей авантюризма, может добиться серьезных внешнеполитических результатов всего лишь угрозой применения ядерного оружия. Ведь, ядерная стратегия это не сухой математический анализ сценариев обмена ударами, а во многом драматический психологический поединок. Путинская повестка дня 4-й мировой войны не ставит своей целью уничтожение ненавистных США, что действительно можно было бы достичь сегодня только ценой взаимного самоубийства в ходе полномасштабной ядерной войны. Эта повестка пока значительно скромнее: максимальное расширение Русского Мира, распад блока НАТО, дискредитация и унижение США как гаранта безопасности Запада. В целом, это реванш за поражение СССР в третьей (холодной) мировой войне, так же как Вторая мировая война была для Германии попыткой реванша за поражение в Первой.

Через 8 лет 9 февраля 2022 года Владимир Владимирович на совместной пресс- конференции лично (несколько косноязычно) угрожал президенту Макрону, как он будет воевать с Западом, если тот осмелится вступиться за Украину:

"Конечно, потенциалы объединённого блока НАТО и России не сопоставимы. Мы понимаем, что мы уступаем в области конвенциональных вооружений, но мы также и понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает".

Элитные путинские пропогандоны, работающие на западную экспертную аудиторию (Караганов, Тренин, Симис) с 24.02.22 постоянно внушают ей, что в случае слишком активной помощи Запада Украине Russians легко могут перейти к De-escalation through nuclear escalation. Поэтому лучше с ними не связываться. Могут и ядерной бритвой по глазам. И не связываются по большому счету, накладывая трусливые ограничения на количество и номенклатуру предоставляемых Украине вооружений. Чтобы ни в коем случае не допустить escalation.

Так что же случилось? Отчего вдруг такой унизительный облом такой успешной стратегии?! Почему за подписью самого бешеного ядерного террориста Россия официально сообщает urbi et orbi, что она РЕШИЛА НЕ ПРИМЕНЯТЬ СВОЕ САМОЕ СТРАШНОЕ ОРУЖИЕ?! И почему Караганов до сих пор не застрелился?! И почему Z-патриоты до сих пор не застрелили Путина?!