Выступление Трампа в Конгрессе: самые сложные переговоры только начинаются

После выступления Трампа в Конгрессе.

1. Нас ждет второй раунд эпопеи по редкоземельным металлам, который, похоже, будет успешным. И только после этого, де-факто, начнутся переговоры по существу. Еще раз: переговоры, по сути, еще не начинались.

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2. Перше базове питання: лінія розмежування, яка має стати новим, де-факто, кордоном. Це не влаштовує РФ. І тому, росіянам потрібно буде зривати (затягувати) переговори. Їхня стратегія, як і з самого початку залишиться незмінною - спробувати зривати все руками України (я про це пишу і говорю півроку).

3. Росіяни спробують розширити тему України, увʼязуючи її з Іраном, Північною Кореєю та своїми спробами зачепитися в Сирії та Лівії. Росіяни гратимуть картою світу (при потребі, здадуть Венесуелу, наприклад) і це відкриває для них певний люфт. Але, одночасно, це може напружувати, як мінімум, Ізраїль та Туреччину. І нам треба шукати варіанти залучення наших потенційних союзників в цю гру. Ну недаремно ж турки взяли участь в конференції в Лондоні.

4. Ми є частиною переговорів ЄС-США. Європа буде увʼязувати в одне ціле домовленості про не введення 25% мит на свої товари, власну безпеку і європейські гарантії Україні в одне ціле. Це потребує часу. І Європі точно не потрібен бліц-криг. Повторюся - ми вагомий елемент переговорів, а не єдине питання.

5. Китай, як і раніше, буде чекати. А будь-які спроби зараз розпочати грати з Пекіном будуть приречені на провал.

6. Ще раз повторюся: переговори по суті ще, де-факто не розпочалися. І Трамп ще не зіткнувся з вимогами росіян. А росіяни всю свою ставку робили на фінансову пропозицію, озвучену в Ер-Ріяді та на те, що в результаті першого раунду Україна абсолютно втратить свою субʼєктність (через зрив переговорів).

7. Росіяни промахнулися в тому плані, що нас підтримала Європа. Зараз, вкрай важливо, тверезо оцінювати кожен крок і його наслідки. Суспільство розігріте тим, що відбулося минулої пʼятниці в Білому домі. Але нам доведеться сходити в холодний душ. Найскладніші переговори тільки починаються. І є надто багато гравців, які не хочуть їхнього швидкого завершення.

І наостанок. Ми можемо сто тисяч разів говорити про розворот Трампа. Але від цього не змінюється один важливий факт: США залишаються найсильнішою країною світу. І саме від них зараз залежить наше майбутнє. Просто не забувайте про це.