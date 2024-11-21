Выступление Путина с завуалированными ядерными угрозами. Что это все значит?

1. Путин начал игру в Карибский кризис-2, и это главная игра его жизни. Он всегда мечтал переиграть этот кризис и взять на слабо США, потому что считает, что именно тогда Хрущев мог сломать ход истории, и если бы тогда не испугался, США были бы сломаны.

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2. ⁠Він взагалі все робить виключно з оглядкою на США і в усьому апелює до США.

3. ⁠Він звужує собі поле для маневрів. Максимально піднявши ставки, вимагаючи (просячи), щоб Трамп йому подзвонив першим. Це взагалі, ідея-фікс, щоб йому подзвонили і почали з ним розмовляти. Сама по собі розмова для нього означатиме в його уяві, що його бояться. А це важливіше за домовленості. Будучи боягузом по натурі він завжди отримує насолоду від страху супротивника.

4. ⁠Російські еліти перелякані і точно вже вважають, що треба щось із цим робити. Вони йому не пробачать цього переляку, хоч як би це дивно не звучало зараз. Він остаточно порушує всі договори. Але тепер він не просто робить їх біднішими, він робить їх співучасниками вбивства самих себе. А на колективний суїцид вони не готові. І це оьовʼязково мінятиме настрої еліт. Хоча й і з відтяжкою в часі.

5. ⁠Дуже цікаво, але Китай мовчить. Китай вважає, що це його шанс на переговори зі США. Взагалі, ядерний удар їм може бути вигідний, бо тоді США змушені будуть іти до них на переговори. Правда, тоді невідомим залишатиметься те, як і хто ззовні зіграє в зміну влади в РФ. Плюс зʼявиться фактор КНДР, хоча цей фактор Китай може відносно легко вирішити, задушивши Кіма в обіймах.

6. ⁠В оточенні Путіна точно є група людей, якій вигідний ядерний удар, бо тоді, вони зможуть ізолювати Путіна в бункері. Думаю, цю групу очолює Кірієнко.

7. Вперше за ці три роки можу сказати, що зʼявляється загроза ядерного удару. Поки невелика, але вона є. І головна причина - зацікавленість групи людей в оточенні Путіна, які підігріватимуть його амбіції, щоб потім його ізолювати і скинути.

8. ⁠Головне питання тепер знову одне: ми є обʼєктами. І тут у нас, як і 24.02.22 є тільки одна гра - не злякатися, щоб стати субʼєктами. В 2022 році нам це вдалося. Вдасться і тепер.