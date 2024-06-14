Выборы в Европарламент: российские деньги погоды не делают

Пишут, что победа правых (исправляю: корректно сказать "крайних правых") на европейских выборах – это российские деньги.

Извините, одни российские деньги погоды не делают.

Добавьте два основных фактора:

Традиционная политическая повестка дня (вроде климата) очень далека от значительной части избирателей. Европейский мультикультурализм как основа иммиграционной политики провалился, и никто не знает, что делать.

Я уверен, есть и другие ключевые факторы, менее заметные. Но и этих двух достаточно, чтобы, по крайней мере, каждый 5-й рядовой избиратель решил, что нужны антисистемные политики.

А тут и российские деньги пригодятся.