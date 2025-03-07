ВСУ проучили россиян на Покровском направлении

Друзья, как обещал, коротко по ситуации на Донбассе. Очень характерна получающаяся картина, которая дает почувствовать общую "температуру по больнице" на всем фронте.

Итак, по Покровску на той неделе уже писал, сейчас принципиально ничего не изменилось. Оккупанта остановили, прочно проучили сразу в нескольких местах и выбили с их же позиций. Они не идут в глухую оборону, пожалуй, команды сверху уже в истерической форме – "окружить Покровск любой ценой".

И пусть никого не обманывает понижение количества штурмов на некоторых участках в официальных сводках. Количество остается количеством без поправки на время. Один штурм может на каком-то участке занять несколько часов. Или всю ночь. Так что штурмы на Покровском продолжаются 24 на 7. Просто нет результатов. А иногда отрицательный, когда ВСУ выбивает противника с их позиций.

Причину такого положения я тоже указывал месяц назад. Постоянные штурмы с большими потерями рано или поздно "сточат" ресурсы противника и его резервы. Наступать станет просто никем. Я тогда выслушал много обучающих комментариев о том, что ресурсов в России бесконечное количество, и они никогда не кончатся. Практика показала – кончатся. Большое население не равно большой боеспособной, экипированной армии.

Прибавьте к этому постоянные удары по их прифронтовой логистике. Это тоже очень ощутимо, когда невозможно подвезти быстро новый БК. А хранить его на нуле, тем более при попытке наступления – эдакое удовольствие.

Туда тоже очень быстро прилетит хорошая дрона. Замаскированные составы рассчитываются в течение суток и часто быстрее. И даже если есть резервы – их еще нужно довезти до нуля целым. А это проблема. Если в воздухе постоянно висят наши глаза. А они везде – такая тактика оправдывает себя.

Был вариант, что для усиления давления на север и от Покровска перебросят из Константиновского 8-ю армию. Там оставят 51-ю, пусть продолжает давить, наступление на Констаху откладывается, все на Покровск.

Но тут вражеское командование попало в свою же "ловушку лжи". Они заранее доложили, что уже "уволили" Торецк, почти взяли Времен Яр, что ВСУ разбиты и деморализованы. Дорога на Констахе открыта. Вот и приняли наверху решение – пусть 8-я армия идет и берет Констаху. Раз уж все подходы под контролем и ВСУ разбиты.

С таким радостным настроением подразделения 8-й армии рванулись вперед и... уперлись в реальность. Торецк не взят. Времен Яр почти совсем не взят. ВСУ на месте, держат оборону и контратакуют. Не деморализованы.

Более того, эти самые "разбитые" ВСУ разобрали и доедают ту самую 51-ю армию, которая, согласно отчетам, "всех победила". Вот и приходится 8-й армии сейчас не штурмовать Константиновку со свежими силами, а заменять 51-ю в текущих боях на тех же позициях. Это не наша пропаганда, об этом с болью пишут российские военкуры. И в этот раз не врут.

Резюмирую – противник надорвался на Покровском направлении. Сточил наступательный потенциал. А подкрепить никем, потому что остальные несут не менее тяжелые потери на Константиновском направлении и связаны жестокими боями в Курской области. В нужный момент свежих резервов не оказалось, а откушенный кусочек оказался слишком большим. И мордашка начинает трещать...